León, Guanajuato.- El objetivo general de “Incrementar la seguridad de los guanajuatenses y visitantes”, incluido en el Programa de Gobierno Estatal 2018-2024, no se ha cumplido porque “es una carta de buenos deseos, son generalizaciones, buenos deseos, todas estas propuestas son de corte político electoral y no son estrategias de política de seguridad”.

Así lo aseguró el consultor en seguridad David Saucedo Torres, quien consideró que, por ejemplo, “disminuir el robo sería una meta cuantificable, pero mientras no haya una meta numérica es muy difícil verlo.

“Los puntos objetivos que marca en su Plan de Gobierno no son cuantificables, no son medibles. Si pasamos a los resultados cuantificables y medibles, estamos reprobados”, sostuvo en entrevista con AM.

Un error que se ha cometido desde hace mucho tiempo ha sido entregar el control de la seguridad a los municipios, señala el consultor David Saucedo Torres. Foto: Staff AM

Sobre la estrategia de “Fortalecer las corporaciones de policía municipal mediante equipo para el desempeño de tareas de seguridad y vigilancia”, el mismo especialista sostuvo: “Está comprobado a nivel nacional que equipar a las policías no acaba con el problema de la inseguridad.

Pensar que la policía de Huanímaro, de Atarjea tenga la misma capacidad que la policía leonesa es contarnos cuentos. No cuentan con el presupuesto suficiente”.

Señaló, por ejemplo, que nunca va a poder haber capacidad de fuego en Huanímaro para enfrentar al Cártel de Jalisco Nueva Generación, y Santa Catarina no podrá comprar jamás una camioneta blindada.

“De tal manera que entregar a los municipios el control de la seguridad es un error que se ha cometido desde hace mucho tiempo.