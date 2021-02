Termoeléctrica de Salamanca deja de quemar combustóleo

Salamanca, Guanajuato.- Luego de 11 días que operara con combustóleo y gas natural para generar energía eléctrica, la Central Termoeléctrica de Salamanca paró sus actividades desde la madrugada de este miércoles.

El pasado 13 de febrero, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dispuso que la Central Termoeléctrica de Salamanca operara con la quema de combustóleo mezclado con gas natural para producir energía eléctrica para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la zona occidente del país.

La decisión de Cenace y de la Comisión Federal de Electricidad causó inquietud en las autoridades estatales y diversos sectores de la población por las emisiones de humo que incrementaron los niveles de contaminación por dióxido de azufre y con ello riesgos a la salud de la población de Salamanca.

La mañana de este miércoles, no se observaron emisiones de humo y tampoco el ruido característico de las calderas o unidades de producción de energía eléctrica en la planta termoeléctrica de Salamanca.

Trabajadores y empleados de la empresa de gobierno federal, confirmaron que las dos unidades de la termoeléctrica no están operando y por ende no hay emisiones de humo en las chimeneas debido a que no usan más combustóleo.

