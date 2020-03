Tianguistas aumentarán medidas de higiene, pero no dejarán de trabajar

León.- “Los tianguistas y pequeños comerciantes no nos podemos dar el lujo de estar en cuarentena, si no trabajamos no comemos”, señaló. Juan Téllez, presidente de la Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego, y detalló que ante ello tomarán medidas de higiene más estrictas.

Señaló que los tianguistas se ven obligados a salir a trabajar, pese a la pandemia de coronavirus, pues viven "al día" y en la mayoría de los casos los comerciantes no pueden tener un ahorro para cubrir sus necesidades económicas.

Agregó que los casi cinco mil trabajadores que laboran en los 50 tianguis de León que están agremiados en la asociación, no podrían dejar de salir a laborar, ni aunque la emergencia sanitaria empeoré en Guanajuato.

Los comerciantes han tenido pérdidas de hasta 50%. Foto: Omar Ramírez.

Piden no vayan adultos mayores o niños

Por ello, apuntó que están en constante comunicación con el Gobierno Municipal y del estatal para determinar medidas que puedan realizar para seguir trabajando de manera segura.

"Estamos indicando que utilicen gel antibacterial, que lo tengan a disposición de los clientes y al mismo tiempo que los que vendan comida tengan un área disponible para que los clientes se laven las manos con agua y jabón, que tengan cubrebocas, se cubran el cabello y sobre todo a la hora que llega la gente a consumirles, tengan su sana distancia y que ellos en lo particular los inviten a que se lleven su comida. Estamos promoviendo también que no vayan personas mayores y niños".

Caen sus ventas

Aseguró que las ventas han caído hasta en un 50%. Por lo que es necesario que los tres niveles de gobierno aplique medidas a la brevedad para que los ciudadanos no se sigan viendo afectados en su economía.

Yo creo que ha bajado en 50% y en ventas igual estamos como a un 50-55% en ventas pero seguimos trabajando con todas las medidas de higiene".

DA