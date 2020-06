Tianguistas en Manuel Doblado viven un calvario, autoridades no les autorizan reabrir

Manuel Doblado, Guanajuato.- Servidores públicos del municipio señalan a comerciantes que no pueden reabrir el tianguis por indicación del director del Hospital Comunitario, quien asegura los permisos no los da él.

Ya son varias las ocasiones en las que los comerciantes del Tianguis de Los Sábados, el cual se coloca en la calle Guerrero y Juárez hasta Minas, acuden con el exalcalde y actual director del Hospital Comunitario, Artemio León Zárate, para darle sus quejan, ya que tuvieron que suspender labores por la pandemia SARS-CoV2, y ahora se les niega el regreso.

La molestia consiste en que ya han solicitado a las autoridades municipales que se les permita instalar nuevamente sus negocios para reactivar la economía local y familiar, pero no se les ha autorizado.

Ante estas continúas quejas y visitas de los tianguista a León Zárate, emitió un comunicado a los comerciantes, tianguistas y a la población en general, señalando que es falso que sea él quien se opone a la reapertura de este tianguis, que se haya pospuesto o cancelado la instalación del mismo.

Yo no tengo la facultad para autorizar o impedir la reinstalación de dicho tianguis y comercios, pues es el Presidente Municipal quien está facultado para permitir la instalación y operación de tianguistas, mercados y comercios. Las decisiones que se han tomado sobre este tema son de su absoluta responsabilidad.

Yo no tengo ninguna facultad para prohibir la instalación de tianguis y apertura de comercio y no lo he hecho.

Y son los funcionarios de Presidencia Municipal quienes han estado proporcionando información errónea, diciéndoles que yo di la indicación que el tianguis y comercios no se abran, esto con el objeto de justificar sus errores y malos manejos en la atención de la crisis sanitaria" señaló el director el director del Hospital Comunitario de Manuel Doblado.

AM