Tianguistas ya quieren trabajar, pero tendrán que esperar

Irapuato.- Los tianguistas de Irapuato aún no tienen una fecha exacta para comenzar a trabajar pues esperarán a que el semáforo estatal que mide el riesgo de la pandemia cambie de color, comentó, David Romero Martínez, líder de comerciantes de Unión Libertad.

Señaló que en días pasados, él y otros líderes de tianguis tuvieron una reunión con la directora de mercados, Gabriela Aguirre Macías, quien les explicó que por el momento no podrían volver a trabajar, ni los comercios de productos esenciales.

Por la situación que ahorita está sucediendo de qué hay más contagios y la situación, las indicaciones son esperar, no tenemos fecha indicada para trabajar, pero estamos esperando a que el semáforo cambie de color, es cuestión de días o no más tras dar una semana, para esperar que no se den contagios comunitarios y poder trabajar de una manera adecuada”, dijo.