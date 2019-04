Tienda del Centro elimina bolsas de plástico... a pesar de críticas

León.- La tienda de productos de belleza ubicada en la calle Francisco I. Madero 112, de nombre “Perfumería Francesa”, lleva poco más de tres meses luchando por concientizar a sus clientes sobre el uso innecesario de la bolsa de plástico.

Recibiendo aplausos y también malos comentarios, el comercio localizado en la Zona Centro de la ciudad busca poner su granito de arena y contagiar a otros establecimientos de tomar iniciativas que favorezcan el medio ambiente.

El proceso de adaptación no ha sido fácil, ya que la clientela sigue solicitando bolsas, a pesar de que la mayoría de los productos que se ofertan son pequeños y caben en el bolso, morral o mochila de mano.

Antes de terminar el año estuvimos avisando a los clientes que ya no daríamos más bolsas, mucha de la gente piensa que lo hacemos por ahorrarnos la bolsa, pero no se trata de eso, definitivamente no es ahorrar, es tener un poquito de conciencia. En lugares como Querétaro ya no se utiliza la bolsa de plástico, comentó Laura Landí, empleada de la tienda.