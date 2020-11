Tiene León 112 policías y 15 tránsitos más

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) ahora contará con 112 policías y 15 tránsitos que recientemente se integraron a las labores operativas de la secretaría.

Esta mañana de manera virtual se realizó la ceremonia de egreso de cadetes del programa de formación inicial de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

En total 127 cadetes ahora se integrarán a las filas de Policía y Tránsito Municipal, 81 hombres y 46 mujeres, de las generaciones 36 y 37 de la academia.

“Es una vocación de retos, es un trabajo que requiere de personas íntegras, de gente con valor para enfrentar lo que muchos evaden y temen. Inicia una carrera que deberá conducirse con rectitud, pasión y respeto a su placa y uniforme”, comentó el Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona.

La ceremonia es la primera semipresencial que se realiza desde que comenzó la pandemia de coronavirus COVID-19, por lo tanto contó solo algunos asistentes y el resto se conectaron a través de plataformas digitales con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas.

Además se reconoció a los cadetes de las generaciones 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, que por la pandemia no tuvieron un evento de graduación y actualmente ya se encuentran realizando labores operativas.

Durante el evento el alcalde Héctor López Santillana señaló que pese a los recortes presupuestales de la federación se tuvieron que hacer ajustes internos en las finanzas del municipio, sin embargo aseguró que no se sacrificará el presupuesto para continuar con la formación de agentes de la SSPL.

Los invito a que constantemente estén preparándose, no se me queden en este grado, que sigan ascendiendo no solamente por la mejora económica sino porque con ese ascenso es donde pueden ir formando su carrera profesional”, comentó.