Tiene León déficit de 'ojos' vigilantes

León, Guanajuato.- La videovigilancia por parte de las autoridades de seguridad pública de León ha crecido más del triple en los últimos seis años; sin embargo, aún hay bastantes zonas sin cobertura suficiente, en promedio, menos de una cámara por colonia.

Entre las cámaras de los gobiernos municipal y estatal hay mil 400 unidades vigilando la ciudad, divididas principalmente en las avenidas principales.

Si embargo, persisten zonas de alta incidencia delictiva en las que los equipos son escasos, como en el bulevar Hermenegildo Bustos que atraviesa Echeveste, una de las zonas con más homicidios, de acuerdo al mapa de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública de León. (SSPL).

En los más de 5 kilómetros del bulevar Hermenegildo Bustos, que atraviesa Echeveste (una de las zonas de mayor incidencia delictiva), solo hay tres postes con 4 cámaras de seguridad en cada uno. Foto: Omar Ramírez

En los más de 5 kilómetros de largo que tiene Hermenegildo Bustos, solo se ubican tres postes con cuatro cámaras de seguridad en cada uno, de acuerdo a un recorrido hecho por AM.

El alcalde Héctor López Santillana afirmó que en 2015, al inicio de su primer trienio, el municipio solo tenía 400 cámaras de videovigilancia y muchas ni siquiera servían.

Destacó que se está trabajando en un proyecto para que los ciudadanos puedan conectar sus cámaras particulares a la red de videovigilancia de las autoridades y así incrementar la cobertura.



Todas (las cámaras) están funcionando y haremos un ejercicio público en donde en fechas próximas podremos conectar cámaras particulares, cámaras externas obviamente, para poder hacer esta gran red de videovigilancia y todas estarán conectadas al C4", aseguró el Alcalde.



"Ya hay algunas cámaras de acceso a los centros comerciales que están interconectadas a nuestro sistema público de videovigilancia, cuando se genera un delito tenemos las suficientes cámaras para poder encontrar hacia dónde se mueven estos delincuentes y eso nos ha podido ayudar a estructurar los operativos contra estos sujetos”, dijo en entrevista con AM.

López Santillana explicó que las cámaras están distribuidas en las avenidas principales y sitios estratégicos, por lo que en ciertas zonas puede haber más equipos que en otras.

“Más que de forma equitativa, están distribuidas proporcionalmente a la incidencia o al mapa de calor delictivo. Cuando son zonas relativamente seguras requieren menos videovigilancia y las más complicadas requieren más intervención.

"La ubicación de las cámaras se hace mediante un estudio coordinado entre C5 del Gobierno del Estado y el Municipio de León”, expuso.



Esperan llegar hasta 5 mil cámaras

Víctor Aguirre, director del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), explicó que antes de que termine este mes esperan lanzar el programa de integración de cámaras particulares.

Agregó que con este proyecto esperan llegar hasta 5 mil cámaras en la ciudad; sin embargo, tienen capacidad de incluir hasta 10 mil con la actual infraestructura.

Antes de que concluya el mes de febrero esperan integrar al sistema las cámaras particulares, para así sumar hasta 5 mil unidades de vigilancia en la ciudad. Foto: Omar Ramírez

Este proyecto tuvo un costo de 35 millones de pesos que se ejerció para la compra de un software israelí.

Dijo que con esta tecnología esperan solventar el déficit de “ojos” que se tiene al interior de algunas de las más de mil 600 colonias de León.



Nosotros colocamos principalmente las cámaras en las avenidas principales, pero muchas veces al interior de las colonias ya no tenemos cobertura y lo importante es tener más cobertura y una respuesta más rápida en la reacción de los cuerpos de seguridad, tener datos como el vehículo, la vestimenta o ese tipo de información es muy importante”.



Detalló que aunque aún no se lanza oficialmente el proyecto, ya hay hasta 140 cámaras adicionales conectadas a la red.

“Lo que queremos es que las cámaras tengan una calidad mínima de resolución a partir de 720 píxeles en HD; creo que podríamos decir que la mayoría sí podría integrarse y cumplir con la calidad de la cámara.

“Todavía no lanzamos el proyecto oficialmente, faltan sobre todo un par de servidores que deben llegar de Israel porque la pandemia lamentablemente vino a complicar muchas cosas. Pero ahorita ya tenemos más o menos 130-140 cámaras que antes no teníamos y son independientes de las mil 400 del Estado y Municipio”.

Cámaras contabilizadas por AM en las principales avenidas:

Miguel Hidalgo 24 Campestre 16 Hermenegildo Bustos 12 José María Morelos 46 Adolfo López Mateos 76 Juan Alonso de Torres 56