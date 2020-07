Tienen poca venta en ´Nave Porfiriana’ pero siguen abriendo para que no la cierren

Irapuato.- A pesar de que a partir del lunes se permitió la apertura de negocios a comerciantes de la Nave Porfiriana, las ventas que han tenido han sido nulas.

Así lo aseguró señaló Aracely Flores Rincón, comerciante y representante del lugar.

Comentó que la directora de mercados, Gabriela Aguirre Macias, les autorizó abrir el martes 14 de julio, luego de que se enterara de que los comerciantes se manifestarían por no haber tenido respuesta de las autoridades municipales a su solicitud de reabrir sus negocios.

La situación aquí era que no nos dejaban abrir, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos una reunión el lunes (13 de julio) por la mañana en la Nave Porfiriana, donde se acordó que si la licenciada Gabriela no los abría, nos íbamos a ir a manifestar en contra de ella y del presidente Ricardo Ortiz, porque en realidad la única parte del centro que no se abre es aquí, la nave”, refirió.

Por lo que una vez que las autoridades se enteraron de la posible manifestación, estos llamaron a todos los comerciantes el martes 14 de julio y les dijeron que podrían abrir sus negocios, no sin antes firmar un acuerdo en el que sólo podrían trabajar un día parte de los comerciantes y con medidas de seguridad como gel antibacterial, cubrebocas, tener cubierta la comida, toma de temperatura a las personas que ingresaran y no consumir alimentos en el lugar.

La comerciante aseguró que este último punto es el que ha afectado las ventas, puesto que la venta de alimentos es para que las personas puedan comer en el lugar.

Expusó que aunque no tienen ventas, siguen acudiendo a abrir sus negocios, para que la dirección determine que todos deben cerrar, al ver que hay quien no abre.

Nuestras ventas aquí en la nave porfiriana no es para llevar, necesitamos que de poco a poco nos dejen abrir, ahorita nos estamos presentando a abrir, para que vean que estamos abiertos, porque andan inspectores que nos están tomando fotografías para que ellos vean que estamos cumpliendo (...) no hay ventas estamos aquí para que no nos cierren, están en la posición de que nos van a cerrar si ven que no abrimos”, concluyó.