Tienen que seguir en sus sitios de trabajo pese a emergencia sanitaria

Irapuato.- Ya sea porque se desempeñan en empresas que realizan una actividad esencial, por esperar indicaciones de instancias federales o porque tienen que sacar el gasto del día, irapuatenses han tenido que seguir asistiendo a sus sitios de trabajo durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Este es el caso de una joven irapuatense que trabaja en el área administrativa del Hospital del IMSS no.3 en Salamanca, quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad laboral.

Indicó que para saber si podrán trabajar desde sus casas, tienen que esperar indicaciones del IMSS a nivel federal, pero mientras eso pasa, seguirán asistiendo todos los días a realizar sus actividades.

Comentó que apenas la semana pasada, el personal en grupos vulnerables por edad y enfermedad comenzó a irse a sus casas, después de que un médico los valoró y dictaminó que se podían retirar.

Los demás trabajadores seguimos esperando a que haya noticias, el martes llegó un comunicado de México, que dice que ciertas áreas van a poder turnarse, pero no han dicho, no se ha dado la orden de que eso pueda pasar, lo que han hecho algunos trabajadores en organizar un plan de rol en caso de que ya llegara a decretarse la orden de turnarnos”

Mientras esperan, indicó que han aumentado las medidas de higiene, como el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente, mantener la sana distancia y la desinfección de espacios.

La persona que está en ventanilla no comienza a trabajar hasta que desinfecta todo, nada más que el detalle es la gente, hay mucha gente que no respeta, que a pesar de que hay muertos, que han llegado casos sospechosos, se ríen y se enojan si les dices algo”

Asimismo, dijo que como cualquier trabajador de un hospital, se encuentra con un poco de temor de poderse contagiar del virus, sin embargo, aseguró que continuará con las medidas y esperará a que sus jefes tomen decisiones.

Otro de los irapuatenses que debe asistir a su lugar de trabajo es Juan, quien trabaja en el área de Proceso 1 de la empresa Lala en Irapuato.

Refirió que algunos gerentes de piso tenían pensado parar la producción por lo menos dos días, sin embargo, sus superiores no quisieron para evitar pérdidas.

Dijo que la empresa ha tomado medidas, como estar al pendiente de la temperatura corporal de los trabajadores al momento de ingresar a la empresa, y ante cualquier síntoma se hace la referencia con el doctor de la planta.

Para el señor Pedro García, de oficio taxista, dejar de trabajar no es una opción, pese que el pasaje disminuyó de manera considerable en las últimas semanas.

Contó que antes de que iniciara el cierre de negocios y la restricción para salir a la calle, por día hacían hasta 14 viajes y actualmente, sólo tienen 4 servicios, lo que no les permite sacar suficiente dinero.

Ni cuenta damos, el patrón nos está rebajando por mitad, porque no nos alcanza, no sale, tenemos que salir a buscarle, con que no nos paren, porque hasta miedo tiene uno de que el Estado nos diga que ya no, como están parando muchas combis, tememos”