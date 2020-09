Timan a leoneses con pasaportes; los engañan con páginas de citas apócrifas

León, Guanajuato.- Tramitar el pasaporte se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos leoneses desde hace algunas semanas, con páginas de internet que simulan ser intermediarios con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y defraudan con sumas de dinero arriba de los mil 700 pesos.

Al menos cuatro páginas de internet apócrifas acechan a usuarios que intentan obtener una cita para la renovación de su pasaporte a través de internet.

A las dos oficinas donde se puede hacer este trámite en León diariamente llegan usuarios que supuestamente agendaron su cita a través de estos sitios, pero se encuentran con que fueron víctimas de un fraude.

Me metí a Google, puse ‘pasaportes’ y me arrojó una página, me metí y es una página que se llama pasaportesmx.net y hasta parece que es oficial, completamente legal”, señaló un leonés que fue víctima de estos engaños.