Tiran dinero en consulta de ley dicen senadores del PAN

León, Guanajuato.- Como burla, despilfarro y distracción, califica el PAN la consulta del 1 de agosto.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez y el coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Arturo Espadas Galván, coincidieron en que el ejercicio, aunque sea legal, es inútil porque aplicar la ley no se consulta.

Es tirar el dinero, si hay algo que se deba juzgar ni siquiera se tiene que consultar, simplemente que se juzgue. Es jugar con un proceso que fue diseñado y aprobado para los temas que realmente debieran de consultarse, pero la aplicación de la ley no se consulta, es una irresponsabilidad”, cuestionó la Senadora guanajuatense.

Para cualquier juicio, expuso la panista, se requiere de una denuncia soportada de elementos de prueba, así que, si eso lo tienen, pues que inicien con los juicios.

No hay que hacerle perder el tiempo a los mexicanos y mejor apliquen la ley”, dijo.

Lamentó que se pierda el tiempo en el espectáculo sin debatir temas importantes y que el recurso que se aplicará en la consulta pudo ser invertido de mejor manera.

Ojalá mejor dieran una rueda de prensa para decir cómo van a resolver el desabasto de medicamentos y no a cómo promover su consulta patito”, remató.

Jorge Espadas, lo mismo que Ale Reynoso, cuestionaron a la Corte por avalar la consulta con una pregunta modificada que es ambigua y que no tendrá utilidad.

La decisión de participar o no es individual, pero la consulta, por mucho que la haya avalado la Corte, es una burla, ¿me puedes decir la pregunta a formular sin leerla? La pregunta es que si ejerce alguna acción en contra de cualquier servidor público y hasta López Obrador con esa consulta debe ser enjuiciado, está perfectamente mal hecha y es una burla lo que hizo la Corte por complacer al Presidente”, opinó.

El legislador federal leonés reelecto por el distrito 11 insistió que la ley se aplica no se consulta, lo contrario no es un auténtico Estado de Derecho sino un “chiste”, dijo.

En ningún país serio se consulta si aplicamos la ley, y eso no lo va a hacer este Gobierno, si no lo hace con la delincuencia organizada, los consiente y hasta dice que se portan bien, pues no lo va a haber con los expresidentes”, anotó el panista.