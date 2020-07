Titular de Comisión de Búsqueda pide confiar a activistas por desaparecidos

Guanajuato.- Héctor Alonso Díaz Ezquerra, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, defendió que sí tiene el perfil y pidió confianza a los detractores.

Aseguró que trabajará de la mano con los familiares de los desaparecidos para conformar desde cero el nuevo órgano que debe ser un apoyo para esta causa.

“Yo entiendo el desconocimiento y descontento de algunos colectivos que querían que las personas con los que ellos habían venido trabajando quedaran y no puedo decir otra cosa que invitarlos a trabajar en conjunto porque esto es para bien de todos”, expresó en entrevista para AM al asumir la nueva responsabilidad.

Esto luego de que el viernes por la noche fuera nombrado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de que los grupos de víctimas y familiares de desaparecidos “Sembrando comunidad” y “A tu encuentro”, manifestaran rechazo.

Ellos propusieron para ese cargo a quien los ha acompañado, José Gutiérrez Cruz.

De 2017 a 2019 fue titular de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno de la República.

Me tocó recorrer el País completito porque estuvimos a cargo de la puesta en operación de la CEAV en varios de los estados de la República, y en esas oficinas fue la primera vez que se abrió un equipo forense y se empezó a trabajar la búsqueda de personas, el conocimiento lo tenemos bastante amplio”, sostuvo.

Anotó que estuvo de cerca de casos de víctimas en Tamaulipas, Veracruz, Jalisco.

El tema es que no me conocen y como a todo desconocido se le tiene miedo, lo que les puedo decir es que nos den la oportunidad de trabajar en conjunto”, dijo.

Agregó que de sus 11 años dedicados al servicio público, sólo menos de un año colaboró para el Estado (en la SEG) y el resto en el Gobierno federal. Desde su tarea en la CEAV entabló una relación institucional con el Gobierno de Guanajuato.

No tengo mayor relación con el Gobernador y no he militado en ningún partido”.