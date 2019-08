Todas las cámaras de los camiones estarán conectadas al C4

León.- Ya hay una solución para poder conectar todas las cámaras de seguridad de los camiones al C4.

El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, informó que ya hubo un acercamiento con la Dirección de Movilidad y confirmaron ya será posible conectar las cámaras al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Anteriormente los transportistas reportaron que la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) les informó que las cámaras que ya se habían instalado en los camiones no contaban con el software necesario para poder conectarlas con su centro de monitoreo, por lo que la interconectividad planeada se frenó unos meses.

Sin embargo, aunque aún no hay una fecha precisa, Villaseñor Moreno aseguró que en próximos días se reunirán con autoridades municipales para revisar cuál será la estrategia de conectividad que beneficie a la seguridad de los leoneses.

La propia Dirección de Movilidad nos dijo que ya encontró el cómo sí, teníamos cerca de dos años de cómo no, no nos hemos reunido porque esta noticia me la acaban de dar ayer (miércoles) ya estaremos la siguiente semana reuniéndonos para ver la interconexión a los centros de monitoreo”, afirmó Daniel Villaseñor.