Tolva cae en socavón; grúas le cobraban 55 mil pesos por sacarlo

León.- El conductor de un camión que cargaba arena cayó una socavón al intentar descargar, en la colonia Valle de Jerez. El chofer resultó ileso.

Agentes de Tránsito Municipal pidieron grúas que le cobraban al conductor más de 50 mil pesos para remolcar el camión, pero personal de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), apoyó al dueño con los gastos.

El suceso de registró alrededor de las 6 de esta tarde sobre la calle Jerez de la Luz casi esquina con Jerez de la Frontera, en la colonia antes citada.

El conductor que prefirió no dar su nombre, contó que circulaba por la calle cuando al hacer maniobras para descargar la arena, las llantas traseras comenzaron a caer hacia el socavón.

De inmediato el chofer pidió ayuda al 911 y al arribar oficiales de Tránsito Municipal pidieron varias grúas de la corporación.

Sin embargo, le comentaron al conductor que le cobrarían 55 mil pesos para remolcar la pesada unidad por lo que no aceptó.

Me dijeron que me iban a cobrar 55 mil pesos, pero no, yo antes consulté en otro lugar y me cobraban 15 mil. Los tránsitos no me dijeron nada y mandaron grúas", platicó el conductor.