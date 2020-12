Toma tus precauciones: cerrarán calles cercanas al estadio este domingo

León.- El director general de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Carlos Zúñiga Durán confirmó que habrá cierre de calles cercanas al Estadio de León debido al partido León contra Pumas del próximo domingo.

Aunque no precisó cuáles, aseguró que será un fuerte operativo, que anunciará el domingo a mediodía la presidencia municipal.

"No arrimarse a los alrededores del estadio, no ir al estadio, el Club León nos ha estado apoyando mucho; definitivamente va a haber un operativo que se va a estar anunciando el mismo domingo alrededor del mediodía. Se informará qué partes de la ciudad, qué partes aledañas al estadio van a tener algún tipo de cierre, algún cerco, cómo lo vamos a trabajar con el único afán no de prohibir sino de evitar que tengamos mayores contagios", sostuvo.

Zúñiga Durán reconoció el compromiso social de la directiva del Club León con quien las autoridades estatales de salud y la presidencia municipal de León mantuvieron contacto cada semana para analizar cuáles eran las posibilidades de celebrar pero con los menores riesgos.

Reconocer que esto se ha estado trabajando durante todo el mes que lleva la liguilla desde que supimos que estaba ya el Club León clasificado, lo hemos estado trabajando en los distintos panoramas epidemiológicos que había”, explicó.

“Lo primero que tenemos que hacer todos los aficionados es responsabilizarnos de esto que tenemos enfrente y de estos riesgos que hay con las aglomeraciones, con el gritar, con el brincar y no utilizar el cubrebocas", indicó.

Invitan a celebrar pero desde casa

Hizo un llamado a festejar un posible campeonato desde casa y únicamente con la familia, sin invitados y a mostrar el apoyo al Club León colgando las banderas en las ventanas y a expresar estas muestras de apoyo a través de las redes sociales.

Es ahorita la temporada de estar en casa, de celebrar en casa. De nada serviría tener un campeonato si nos falta un aficionado para la próxima temporada", expresó.

Sin dar mayores detalles, este miércoles el Municipio de León informó que como parte de este operativo para evitar aglomeraciones en los alrededores del Estadio León se contemplan medidas como el desvío de rutas e inspecciones en restaurantes y bares.

Así como la implementación de filtros sanitarios en las zonas aledañas al estadio que es donde habitualmente se reúne la afición del Club León.

