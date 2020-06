Toman gobernadores panistas vuelos privados para reunión en Guanajuato

Dolores Hidalgo.- Seis gobernadores del Partido Acción Nacional viajaron en vuelos privados a la reunión que tuvieron en Dolores Hidalgo el pasado fin de semana.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral voló en un turbohélice Pilatus modelo 2005 PC-12/45, con matrícula norteamericana N528PM, que pertenece a la empresa IRG AERO LLC de El Paso, Texas.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, llegó al Aeropuerto Internacional de Guanajuato en un Learjet 45 con matrícula norteamericana N888DS del año 2001.

El avión es propiedad de la compañía Air Peninsula Corp, dada de alta en Estados Unidos.

Vila Dosal regresó a Mérida el domingo a las 2:24 de la tarde desde el aeropuerto de Guanajuato y llegó a las 4:03 al Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón.

Otro Learjet 31A, con la matrícula privada nacional, XB-NZS fue en el que voló el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis viajó en un bimotor Turbo Commander 1000, propiedad del Gobierno del estado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas utilizó el jet de esa entidad, un Cessna 560 Citation Encore.

Mientras que Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, utilizó un taxi aéreo. Era el avión más grande de todos, un Hawker 800XP.

En la reunión los gobernadores del PAN acordaron buscar reformar el pacto fiscal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el encuentro de gobernadores como un acto politiquero e incluso en su mañanera de ayer, criticó que los mandatarios utilicen aviones de costos millonarios.

Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad. De esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón”, dijo López Obrador.