Toman instalaciones de la UG ante ausencia de Fiscal a reunión

Irapuato.- Alumnos de la Universidad de Guanajuato campus Irapuato, División Ciencias de la Vida (Diciva), tomaron las instalaciones del plantel, luego de que la reunión que se tenía en Guanajuato se cancelara por la inasistencia del fiscal general de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

En dicha reunión se hablaría de los problemas de inseguridad que viven los alumnos de esta casa de estudios y en la cual estuvieron presentes el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, sin embargo, el fiscal, Carlos Zamarripa, no se presentó, por lo que alumnos decidieron no llevar a cabo la reunión.

Por este motivo, los estudiantes decidieron hacer un paro, por lo que desalojaron los tres complejos de los que se compone el campus, además de las oficinas administrativas, sin embargo, hubo maestros que no quisieron salir de su salón de clases, pero posteriormente salieron de ellos.

El paro será indefinido, pues los jóvenes estarán plantados en la entrada de todos los edificios de la escuela hasta que en Guanajuato se llegue a un acuerdo con las autoridades correspondientes.

Comenzó como una manifestación

Estudiantes de la Diciva comenzaron manifestándose por la muerte de Daniela Vega, quien fuera alumna de la universidad en la carrera de Biología Experimental, además de los problemas de inseguridad que viven como asaltos, violaciones, acoso y balaceras cerca de la universidad.

Los jóvenes coreaban las siguientes frases “DICIVA, despierta, ni una abeja muerta... DICIVA despierta, ni una abeja menos”, “maestro, maestra, no sean indiferentes, violan estudiantes en la cara de la gente”, “unidos somos fuertes no sean indiferentes”, esto luego de que compañeros y maestros no mostrarán apoyo hacia la manifestación, pues solo alrededor de 40 alumnos se sumaron a la causa.

Los alumnos dijeron realizar esta acción en forma de solidaridad con sus compañeros del campus central, pues “son una misma colmena” y a todos les afecta la muerte de alguien y la inseguridad.