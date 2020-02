Toyota, con el Corazón en Guanajuato 

Apaseo el Grande.- Mientras empresarios y funcionarios festejaban la llegada de Toyota a Apaseo el Grande, Christopher Reynolds, vicepresidente de administración y manufactura de Norteamérica, recordaba a la familia de mexicanos que lo albergó junto a su esposa tras el huracán Gilberto y le enseñaron el corazón y el alma del pueblo mexicano. Por eso, dijo, la empresa japonesa está en Guanajuato.

Reynolds contó que cuando se casó, vino con su esposa a Cancún de luna de miel en septiembre de 1988, fecha en que el huracán Gilberto destruyó la zona.

Fuimos evacuados del hotel y llevados a un albergue donde dormimos en catres cubiertos de agua durante dos o cuatro días. Sin embargo, se acercaron un hombre y una mujer, nosotros no hablábamos español y ellos no hablaban inglés pero nos hicieron entender que nos abrían su hogar, que nos podíamos quedar con ellos durante las siguientes dos noches, nos iban a alimentar y a dar alojamiento, ellos no nos conocían, nosotros no los conocíamos, pero nos mostraron el corazón y el alma del pueblo mexicano, la generosidad y el entendimiento”