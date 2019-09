Trabajador del Centro de Control y Bienestar Animal mata a perrita a tubazos

León.- En redes sociales se difundió el caso de un trabajador del Centro de Control y Bienestar Animal, que mató con un tubo a una perra y sigue laborando en el lugar.

No permitiremos que se siguen presentando este tipo de actos en nuestras unidades", aseguró el director de Salud, Juan Martín Álvarez.

Durante la tarde noche del jueves pasado se difundió en redes la denuncia de la animalista Vanessa Reveles, en la que narró que en enero de este año un empelado del Centro de Control y Bienestar Animal, llamado Marco Gustavo Basaldúa Rodríguez, golpeó con un tubo a una perra que estaba albergada en el lugar.

“El señor Gustavo se justificó diciendo que la perrita lo quiso atacar, pero sabemos que eso no es verdad, la perrita simplemente se le soltó y lo que él hizo fue golpearla fuertemente con el tubo entre la frente y la nariz, fuentes confiables nos han reportado que esto viene pasando desde hace tiempo”, narró la activista.

Además destacó que el empleado es encargado de alimentar a los animales que llegan al lugar y limpiar sus espacios, y es yerno del Secretario Sindical del municipio y reprochó que el único castigo por la acción fue una suspensión de tres días.

Sobre la situación el director de Salud Juan Martín Álvarez, mencionó en entrevista con medios que el empleado acusado había sido suspendido por parte del área de relaciones laborales del Ayuntamiento de León.

Pero además resaltó qué se el había pedido la destitución de la persona, pero después de cumplir la sanción de dicha oficina, Marco Gustavo Basaldúa Rodríguez regresó a trabajar al gobierno local pero a otras áreas ajenas a salud.

Ahora vuelve a regresar y por ese motivo vuelvo a reiterar a las áreas correspondientes a que se continúe con la investigación", comentó el director. Por ello se le inició una investigación pero ahora por parte de la Contraloría Municipal.

El funcionario corroboró que este empleado que está en investigación, tiene relación con el secretario del sindicato de Presidencia Municipal, y ese hecho también es parte de las indagatorias que realiza la contraloría.

Es un caso que sigue abierto por el área de contraloría y estaremos esperando la dictaminación final" señaló el director.

Finalmente mencionó que la sanción de tres días que fue impuesta por el área de relaciones laborales también será investigada por la Contraloría Municipal.

Denunciará penalmente diputada local

La diputada local Alejandra Gutierrez público en sus redes sociales un llamado para que quienes tengan material que sirva de prueba de la acción que hizo el empleado municipal, le sea enviada, pues interpondrá una denuncia penal.

Es doblemente grave porque aparte es un funcionario que fue contratado para cuidarlos, entonces no podemos permitir que esto quede impune porque entonces queda un llamado a que quien sea puede hacer ese tipo de actos sin castigo”, señaló la legisladora.

“Se ha avanzado en tema normativo y en el Centro de control y no se vale que por una persona insensible y que no cumple con la ley desprestigie el trabajo realizado. También que se investigue si hay nepotismo, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y no pueden esconder ese tipo de información”, acotó.

