Trabajadores de salud no se contagiaron de Covid-19 en hospitales: SSG

Guanajuato.- Los 26 trabajadores de sector salud que resultaron positivos por Covid 19 no contrajeron la enfermedad en los hospitales donde laboran, aseguró la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Aunque casi 1 de cada 12 casos de Coronavirus (Covid 19) en Guanajuato se trata de personal de instituciones de salud federales, estatales y privadas, no hay claridad en el origen de su contagio, pero no descartan omisiones en medidas preventivas.

La jefa de epidemiología de la dependencia estatal, Fátima Melchor, señaló en entrevista con am que las pruebas de la enfermedad se hacen cada 15 días pero solo a algunos trabajadores

Al personal de toma de muestras y atención a pacientes hospitalizados se les hacen las pruebas cada dos semanas, “tengan o no síntomas, es un tamizaje por tener este mayor riesgo de exposición”.

Al personal que no tiene relación directa con enfermos respiratorios, en el momento en el que desarrollan algún síntoma que sea compatible, se les toma la muestra”.

La epidemióloga reiteró que de estos 26 casos, algunos se detectaron por “un familiar ajeno al medio hospitalario que salió primero como un caso y se les estudia como contactos”.

Han sido contagios comunitarios

De los demás se desconoce de manera certera el origen, pero se rechaza que haya sido en las unidades debido a que ahí se manejan protocolos de protección.

Aunque no reiteró la proporción de casos detectados por ser “contactos” de un positivo anterior, ni de los que desconocen posible origen del contagio.

La enseñanza que nos deja es extremar estas medidas de distanciamiento social, de aislamiento”, señaló la funcionaria.

Pero al preguntar si entonces estos 26 casos habían omitido las recomendaciones que se hacen reiteradamente a la ciudadanía, la funcionaria no lo descartó.

“Puede ser una de esas situaciones, digo, hay muchas aristas que no podemos dar por hecho. La gente lo subestima al decir que ‘yo no veo enfermos’ y a lo mejor no extremamos las precauciones que deberíamos de tener todos, sobre todo dentro de un hospital”

No estar esperando a que, si directamente no tengo enfrente a alguien que tose y estornuda a mi no me va a pasar nada, porque el virus sobrevive en otras superficies”, acotó.

MCMH