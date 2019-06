Trabajan menos jóvenes en Guanajuato

León.- El número de jóvenes que trabajan en el estado de Guanajuato disminuyó durante el primer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

De enero a marzo de 2018, en la entidad había 193 mil 285 jóvenes entre 15 y 19 años laborando, pero durante el primer trimestre de 2019 se registró un descenso de 6.95%, lo que representa 179 mil 859 personas ocupadas.

Pese a esta reducción, de 13 mil 426 jóvenes ocupados, Guanajuato sigue siendo el estado del Bajío con mayor número de jóvenes trabajadores, superando a Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Dos salarios mínimos

A nivel nacional, la entidad se ubicó en la quinta posición sobre este indicador, por debajo de Veracruz que sumó 182 mil 838 trabajadores.

El 47% de los jóvenes trabajadores en Guanajuato recibe como máximo dos salarios mínimos, es decir, 85 mil 382 chicos ganan por mucho hasta 6 mil pesos mensuales.

El 70% de los puestos de trabajos es ocupado por varones. Del total de los jóvenes con empleo el 64% estudió la secundaria, este grado escolar es el más frecuente entre los que laboran con este rango de edad.

Estudia y trabaja

Antes de cumplir diez años, Brian Joshua López Meléndez comenzó a trabajar en la vulcanizadora de su abuelo, actualmente este chico de 14 años estudia el tercer grado de secundaria.

Él empezó como ayudante cuando su abuelo le enseñó el oficio: “Me gustó lo de mecánico, ya sé trabajar”, actualmente sabe usar la maquinaria para desmontar las llantas.

Brian trabaja medio día por las mañanas, su escuela está cerca del negocio, y después de su jornada laboral se va directamente a estudiar. Tiene buen rendimiento académico, e incluso podría iniciar la preparatoria becado; cuando concluya aquella le gustaría estudiar la carrera de mecánica.

Con su actual empleo gana hasta 800 pesos semanalmente. Este salario lo reparte para materiales de la escuela, gastos de su casa y sus gastos personales. El joven tiene dos hermanos, su mamá es ama de casa, mientas que su papá trabaja en un restaurante.

Prioriza el empleo; cursará sistema abierto

Dulce Beatriz Sánchez Galindo terminará la secundaria esta semana, no obstante esta joven de 14 años señaló que trabajará a partir de que concluya sus actuales estudios; la preparatoria dijo que la estudiaría en sistema abierto.

Antes de terminar la escuela, Dulce laboró por tres semanas en un local de venta de ropa interior, al que acudía los fines de semana y días feriados.

Este empleo, que es el primero, lo tomó para ayudar a su hermana que trabaja allí mismo.

Si bien los jóvenes ocupados mezclan sus actividades escolares con las laborales, la mayoría optar por trabajar, sin buscar un nuevo empleo precisamente, así lo refiere la estadística que señala que el 95% se encuentra en esta situación.

Labora en vacaciones

Raúl Hernández Ojeda aprovecha las vacaciones para buscar un ingreso extra, como ayudante en el taller mecánico de su papá.

Este chico de 16 años tiene un año estudiando la preparatoria, ahora que es temporada vacacional tiene un empleo como “chalán”, aunque lo ha realizado desde que estaba en primaria.

De lo que le pagan -que no es mucho- señaló Raúl, lo utiliza para pagar sus salidas “lo he querido usar para otras cosas, pero no me alcanza”, reconoció.

Durante los dos meses que dura el trabajo reúne 3 mil pesos, sus ingresos son únicamente para sus gastos personales.

Cuando termine la preparatoria, Raúl quiere estudiar algo relacionado con la ilustración gráfica o fotografía, un ámbito que se relacione con el arte, explicó.

Al detalle

Personas ocupadas por entidad en el Bajío (15 a 19 años)

Guanajuato: 179,859

San Luis Potosí: 87,894

Aguascalientes: 39,042

Querétaro: 36,713

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos