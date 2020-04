Trabajan sin permiso de pesca comercial en Guanajuato

Guanajuato.- El 79.31% de los permisos para pesca comercial en Guanajuato perdieron su vigencia a finales del 2019 y no se había renovado.

Las licencias son otorgadas por autoridades federales a través de Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, adscrita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

A través de una solicitud de información realizada por AMZ en diciembre del 2019, la dependencia reportó que existen 29 licencias registradas de pesca comercial autorizadas a cooperativas y uniones de pescadores establecidos en 12 municipios.

De estos 29 permisos al menos 23 ya habían vencido y la dependencia detalló que hasta el 3 de diciembre no estaban renovados.

En Guanajuato existe la pesca comercial principalmente de las variedades conocidas como escama de agua dulce, charal y rana que se extraen de siete presas, una laguna y un lago.

Para la extracción de escama de agua dulce se cuenta con 490 embarcaciones, 45 para charal y 36 para ranas.

El 4 de noviembre del 2019, AM publicó que pescadores de la Laguna de Yuriria trabajaban sin permisos de pesca y navegación, porque no les permitían renovar sus licencias en Celaya o Pátzcuaro, Michoacán.

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) instruyó a los pescadores a que las renovaran en las oficinas de Mazatán, Sinaloa.

Tengo todos mis permisos en Mazatlán, allá me los tienen atorados, no me los han mandado”, aseguró el pescador Antonio García en noviembre pasado.