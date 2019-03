Trabajará Observatorio Nacional con Fiscalía para evaluar a funcionarios

Irapuato.- El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad trabajará con la Fiscalía General de Guanajuato para evaluar el conocimiento de sus funcionarios, así como su capacidad de respuesta a las denuncias de los ciudadanos, señaló el director, Francisco Rivas Rodríguez.

Enfatizó que el estudio se realizará con recursos de organismos internacionales que apoyan al Observatorio, y que esperan encontrar total apertura de parte de las autoridades estatales para obtener buenos resultados.

Rivas Rodríguez destacó que buscan identificar la metodología y los procesos que llevan las Fiscalías para la construcción de inteligencia y de estadísticas con los que deben rendir cuentas de su trabajo, sumado al conocimiento y aptitudes de los colaboradores.

Destacó que ya se ha trabajado en 5 entidades, donde han encontrado procesos disfuncionales, por ejemplo, en un Estado encontraron una persona que “palomeaba” qué casos sí se investigaban y cuales no, generando una segunda cifra negra en delitos y negligencia de la autoridad.

Asimismo, enfatizó que aunque ha crecido el estado de fuerza en el país, no ha crecido igual el personal para la procuración de justicia, por lo que se debe trabajar más en el tema.

El Director del Observatorio Nacional hizo un llamado a la sociedad para que denuncie los delitos, pues hay algunos como el robo a transeúnte y las extorsiones que no pueden ser medidos conforme a la realidad, ya que no existen carpetas de investigación abiertas.

Es muy grave ver que la extorsión presenta 2 carpetas de investigación en 2018 (en Irapuato), perdón, no les creo, no hay forma, y no les creo a los ciudadanos, porque no fueron a denunciar”, dijo.