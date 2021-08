Irapuato.- Tras la presentación de compromisos sin cumplir durante la administración por el Observatorio Ciudadano, Irapuato ¿Cómo Vamos?, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que él está satisfecho con la labor y que trabaja para la ciudadanía, no para el organismo.

Al cuestionarlo sobre algunos compromisos que no se cumplieron como pavimentación de calles, disminuir los robos a casa habitación y la cantidad de policías, Ortiz Gutiérrez mencionó que no trabaja para el organismo para el cual había firmado compromisos al principio de su administración.

La verdad es que nosotros no trabajamos para el observatorio, nosotros trabajamos para la necesidad de la gente; respetamos las evaluaciones que ellos puedan hacer o cómo lo pueda hacer cualquier otra institución, sin embargo, Irapuato y esto lo podrán escuchar ustedes en el informe, acaba en primer lugar en muchísimos temas, no solo a nivel local, sino nacional”, expresó.

Señaló que evaluar desde la perspectiva empresarial o la perspectiva de sociedad civil es importante, sin embargo, se atiene a la evaluación de la gente y de aquellos que se les ayudó en algún momento dado o aquellos a los que se les pudo resolver problemas.

Una numerología no determina el trabajo de una administración, yo me iré satisfecho, contento con lo que se ha venido haciendo, más allá de calificaciones que un grupo pudiera tener, yo me atengo a la calificación que da la ciudadanía”, indicó.