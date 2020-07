‘Trabas’ de Cofepris pueden impedir salvar vidas, asegura Senadora

La senadora Alejandra Reynoso acusó a la Cofepris de poner vidas en riesgo.

Mencionó la lentitud para aprobar los tratamientos con plasma para pacientes con Covid.

Aseguró que han mostrado la misma lentitud para aprobar medicamentos.

León.- La Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) está actuando ineficientemente en varios temas, no únicamente en el de la aprobación del tratamiento con plasma para pacientes con coronavirus en estado crítico, acusó la senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

En el caso de los pacientes con coronavirus graves, recordó que se les puede aplicar el tratamiento de plasma pero como una excepción, no ordinariamente, pese a que se intenta hacer bien las cosas y que ya ha dado buenos resultados.

No es posible que esté autorizado en otros hospitales, que ha dado muestra de mejoría en los pacientes y que se resista Cofepris a liberar las autorizaciones”, expresó.

Lamentó que con esto se vea afectada la proactividad de las instituciones de Salud, en este caso del estado de Guanajuato.

Por mucho trabajo que se ha hecho la característica del Gobierno Federal es centralista y están muy lentos los procesos, es impresionante y son aquellos además que pueden definir entre rescatar una vida o simplemente dejar morir a la gente y por lo que veo no le importa rescatar vidas sino solamente manipular estadísticas”, apuntó la Legisladora.

Ha detenido otros tratamientos

Pero sobre la misma Cofepris, Reynoso Sánchez apuntó que han mostrado ineficiencia en trámites y autorizaciones no solamente de este sino de otros temas también.

Recordó el freno que puso al medicamento Remdesivir, que reduce el riesgo de morir en pacientes con Covid-19.

Y luego nos quejamos de que otros países tengan toda la producción, cuando México no quiso aceptar ni como donativo ese medicamento que ya estaba siendo utilizado en Estados Unidos y que ya había sido autorizado también por la Unión Europea”, anotó.

En este mismo sentido mencionó que sabe de un caso de un niño de Durango que padece cáncer y para el cual se requiere importar su tratamiento, ya que no puede viajar por la contingencia.

“Le negaron la importación y le dicen que utilice los medicamentos que ya hay en México, cuando en México no hay tratamientos ni contra el cáncer, entonces es un área que se ha vuelto el gran problema, no nada más en el tema del Covid-19, sino desde que inició la administración. No avanzan los tratamientos innovadores, simplemente porque el Comité de Moléculas Nuevas no sesiona, porque no quiere el titular; hay un retraso en las respuestas, cierran cortinas y no abren para nadie, no contestan a nadie”, manifestó.

Finalmente ante todo esto, la Senadora anunció que pedirá una reunión con el titular de la Cofepris.

Ya son varios casos, se han ido acumulando los pendientes”, concluyó.

