Celaya.- Eusebio Vega Pérez, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, informó que sobre el accidente ocurrido el domingo a estudiantes del Instituto Tecnológico de Roque (ITR) de Apaseo el Alto, todo apunta a que se debió a una falla mecánica.

“Todo hace suponer que fue una falla mecánica del autobús, es la información que tenemos, en una curva no respondió el sistema de frenado y le ganó la gravedad”, expuso.

Añadió que el plan original era que viajaran el sábado por la noche de regreso a Apaseo el Alto, sin embargo, por seguridad decidieron hacerlo hasta el domingo.

Afortunadamente, no hubo tantos heridos y quienes sufrieron lesiones no fueron muy graves, excepto una estudiante que ya fue intervenida, pero que no está en peligro su vida”, indicó.

Dijo que por parte del Gobierno del Estado hubo toda la coordinación para darles apoyo a todos los afectados, incluyendo a la familia de la joven de 20 años que falleció.

Les prestaron autobús del año 1982

El pasado miércoles 30 de octubre, 28 alumnos, una maestra del ITR y dos choferes salieron en un camión prestado por el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, para asistir al XXI Congreso Internacional de Inocuidad de Alimentos 2019.

Teodoro Villalobos Salinas, director del ITR, dijo que originalmente saldrían en un camión de la escuela, marca Volvo 2013, pero al ir de Apaseo a Roque, presentó fallas, por lo que el ITC les prestó uno de sus camiones, un Dina Ómnibus 1982, con placas 5ETP73.

Sin embargo, cerca de las 3:15 de la tarde del domingo, cuando volvían a Apaseo el Alto, el camión salió de una curva y volcó en la autopista Jala–Compostela, en el estado de Nayarit, a la altura del kilómetro 55.

Deisy Guadalupe Loyola, de 20 años, alumna de quinto semestre de Ingeniería de Industrias de Alimentos, perdió la vida en el lugar del accidente.

Otros siete alumnos y la maestra Estefana Alvarado requirieron atención médica y fueron trasladados al Hospital General de Nayarit.

A las 11 de la mañana de ayer, cinco de los siete alumnos fueron dados de alta y regresaron a Apaseo el Alto.

Otros dos estudiantes resultaron con lesiones más graves, por lo que continúan recibiendo atención médica.

Uno de ellos es José Luis Cervantes, quien sufrió varios golpes en la cabeza y sigue en observación acompañado de dos jefes de departamento; la otra es Karen Lizeth Pozas, quien tuvo una fractura en un brazo, pero ya fue operada y se encuentra fuera de peligro.

En el camión viajaban dos choferes, uno del Tecnológico de Roque y el otro del Tecnológico de Celaya. Uno de ellos ya regresó a la ciudad y el otro quedó en calidad de presentado para las investigaciones correspondientes con las autoridades.

Conmueve accidente a instituto

Alumnos, docentes y el director del Instituto Tecnológico de Roque (ITR) de Apaseo el Alto lamentaron el accidente vehicular en el que falleció la estudiante Deisy Guadalupe Loyola y otros siete alumnos resultaron lesionados cuando regresaban de Puerto Vallarta.

Era (Deisy) una alumna ejemplar, participó en eventos deportivos y culturales, uno de ellos fue en lanzamiento de bala y jabalina, estuvo en el prenacional. Además, el 17 y 18 de mayo participó en un congreso de inglés; era una alumna comprometida con la educación, las artes y la cultura”, señaló Teodoro Villalobos Salinas, director del ITR.

Algunos alumnos faltaron a clases para esperar el cuerpo de su compañera Deisy. Foto: Mauricio Ortiz.

Sofía Monserrat Miranda Hernández, coordinadora general del ITR, mencionó que Deisy será recordada como una alumna ejemplar, responsable y comprometida con la comunidad estudiantil.

Era una alumna comprometida, siempre queriendo integrarse, como se observa, es una comunidad pequeña, todos estamos en contacto, todos convivimos diariamente, algunos de manera personal, yo fui su maestra en algunas materias, era una gran chica”, afirmó.

Loyola Rico, de 20 años, ingresó al plantel en agosto de 2017 y actualmente cursaba el quinto semestre de la ingeniería de Industrias de Alimentos.

Sofía Monserrat Miranda Hernández, Coordinadora general del ITR. Foto: Mauricio Ortiz.

En mayo pasado participó en la Feria de Idiomas de la Universidad de Guadalajara y compitió en el prenacional en lanzamiento de bala.

Era muy responsable, todos son responsables porque son de comunidades, son alumnos que se meten a los proyectos, estamos muy afectados, los maestros y los alumnos estamos muy tristes”, expresó la coordinadora del instituto.

Ayer algunos estudiantes faltaron a clases para organizarse y hacer arreglos florales para Deisy, pues en el transcurso de la noche de ayer se entregaría el cuerpo de la joven a sus familiares en Apaseo el Alto.

“Es muy lamentable lo que pasó, nosotros no la conocíamos, porque era de otra extensión, pero es muy triste lo sucedido, es algo que a todos nos puede pasar”, comentó el estudiante Iram.

Prevén menos salidas

Algunos alumnos señalaron que sus padres tal vez no los dejarían viajar en eventos escolares, luego del accidente del domingo.

Mis papás ya no me van a dejar salir a los viajes”, comentó el alumno Kenny.

Otros estudiantes cuestionaron que sus compañeros hayan viajado en un camión prestado por el Instituto Tecnológico de Celaya.

“Mi mamá es muy preocupona, ya no me va a dejar ir a los eventos de la escuela, ¿por qué se fueron en ese camión? Ya estaba muy viejo, o al menos en uno más pequeño, ésos que traen cinturones de seguridad, no eran muchos para trasladarse”, expresó la alumna Ivette.

Fueron hasta Jalisco, ¿por qué no usaron nuestros camiones, o uno mejor, el Tec de Celaya prestó el ‘gallinero’; es un accidente, pero deben considerar eso. Ojalá la escuela los apoye con los gastos, el seguro y todo eso”, comentó Karla, estudiante.

Garantizan apoyo para familiares

El director del Instituto Tecnológico de Roque (ITR), Teodoro Villalobos Salinas, aseguró que se está brindando apoyo a los familiares de los alumnos que sufrieron un accidente vehicular en la autopista Jala–Compostela, en el estado de Nayarit.

Es lamentable para toda la comunidad estudiantil, por ello se tomaron todos los protocolos del accidente, la casa de estudios de Roque ha brindado la atención necesaria para los familiares de los estudiantes, además de que el Estado y el Municipio de Apaseo y Celaya están en toda la disposición, tanto de apoyo como de gastos”, señaló Villalobos Salinas.

“Desde que nos enteramos, en la tarde se envió un autobús del Instituto con un jefe de departamento al lugar del accidente, a las 7 de la tarde se visitó a los familiares de la señorita fallecida, a las 12:15 de la madrugada se trasladaron dos jefes de departamento con dos familiares de la señorita en deceso a la ciudad de Compostela, Nayarit; además, se nos indicó que en la tarde trasladaron los restos de nuestra alumna a la comunidad de la Cuevita, en Apaseo el Alto”, agregó.

Teodoro Villalobos Salinas, director del Tecnológico de Roque. Foto: Mauricio Ortiz.

El director del ITR aseguró que se reforzará la seguridad en los viajes escolares del instituto para evitar otra tragedia.

“Es la primera vez que nos pasa algo así, por eso tomamos los protocolos a nivel nacional de los tecnológicos, si se tiene que modificar algo, que se haga, la vida sigue, para otros no, pero se tendrá mayor seguridad y se redoblarán esfuerzos para mejorar”, afirmó.

Por último, mencionó que los alumnos del Tecnológico de Roque vestirán de blanco para honrar la memoria de sus compañeros.