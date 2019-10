¡Tragedia vial! Muere conductor al chocar y volcar su auto

León.- Un conductor murió tras volcar y chocar el auto en el que viajaba sobre el libramiento Morelos, a la altura del Fraccionamiento El Palmar.

Otro hombre y dos mujeres más que viajaban en el mismo auto, resultaron heridas. El accidente sucedió a las 11:10 de la noche de ayer sobre el libramiento José María Morelos, con dirección al Parque Metropolitano.

De acuerdo con testigos, los tripulantes circulaban en el auto Pontier azul hacia el bulevar Hidalgo cuando al llegar a una de las curvas perdió el control del volante.

Tras el descuido, el conductor se impactó contra la guarnición y ocasionó que el auto saliera proyectado con dirección en sentido contrario.

Sin embargo, del otro lado, Pablo viajaba en su camioneta tipo Ram blanca cuando en ese momento sintió un fuerte golpe en la parte delantera.

Yo nomás vi volar el coche, pegó con el árbol y después me pegó. El árbol me salvó sino, me hubiera llegado de lleno", contó Pablo, quien salió ileso del accidente.