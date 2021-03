Irapuato.- La mala economía provocada por el COVID ha afectado a los transportistas de Irapuato que hasta el momento no han podido cambiar las unidades y se encuentra pendiente la renovación de 42 camiones.

Rogelio Perez Espinoza, director de Transporte Municipal, comentó que han detectado que una vez que pidieron que se bajara la cantidad de vehículos que operaban, los concesionarios en lugar de renovar camiones, han dado de baja temporal las unidades, esto por la poca cantidad de pasajeros, esto ha sido más recurrente en rutas que tenían un alto porcentaje de traslado de estudiantes, de esta forma las unidades que circulan en el servicio se encuentran dentro de la norma.

Las unidades por la renovación, por ley, ellos siempre trabajaban por decir con 20 camiones, pero ahorita operan con la mitad, es decir, están al 50 por ciento y los que estaban al final de su vida útil no los operan y los dan de baja mejor; están haciéndole así porque ahorita no necesitan todo su parque vehicular, porque la cantidad de pasajeros no lo justifica y no trabajan con la capacidad de las unidades, otros están renovando las unidades que necesitan”, refirió.