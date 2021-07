Entre charcos, leoneses esperan más de una hora el camión

León, Guanajuato.- En medio de los charcos y la lluvia, usuarios del transporte público tienen que esperar más de una hora a que los “levante” el camión, porque por lo general siempre pasan llenos y se van de largo.

Esto ocurre todos los días en los bulevares Hermanos Aldama y Vicente Valtierra, sobre todo cuando los trabajadores salen de las fábricas.

“El camión que cubre la ruta hasta la colonia Latinoamericana, cuando pasa a la altura de esta fábrica de Reyma, ya van llenos y sólo los vemos pasar; no se paran, se van de largo, y lo malo es que en los paraderos no hay en dónde resguardarse de la lluvia”, dijo Aarón Mata Becerra.

La situación se complica en temporada de lluvias, por lo que los usuarios demandan un mejor servicio del transporte público.

“Yo vivo hasta Las Joyas, así que todos los días, tan sólo en el traslado, si bien me va, son tres horas; es lamentable que no refuercen las corridas, sobre todo en las horas pico, porque por lo regular los camiones no se paran y se siguen de largo”, opinó Antonio Martínez Muñoz, usuario del transporte público.

Exigen incorporar más unidades al servicio

En la Dirección de Movilidad se informó que hay un padrón de mil 700 unidades en León, pero durante la pandemia se sacó de circulación a por lo menos 500 unidades, y poco a poco han ido incorporando más unidades al servicio.

A la fecha, según se informó, se cubre el servicio con mil 500 unidades, es decir falta, más de 200.

Con la Feria de Verano se ampliaron los horarios y modificaron rutas, pero no se incorporaron más unidades.

“No hubo incremento como tal, más que un poco el día domingo, pero tengo entendido que solamente se reforzó con uno o dos despachos de ruta troncal.

“De hecho en el monitoreo de este primer fin de semana de la Feria, con la oferta que se estaba dando en el servicio se cumplió satisfactoriamente la demanda”, informó Movilidad.