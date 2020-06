Transtorna a Celaya detención de 26 integrantes de grupo delictivo

Celaya, Guanajuato.- La captura de 26 presuntos delincuentes en comunidades rurales de Celaya provocó ayer una reacción sin precedentes que trastornó a 14 municipios de Guanajuato.

En represalia, cómplices de los detenidos quemaron tiendas, una gasolinera, vehículos y cerraron carreteras.

Las 26 personas detenidas presuntas integrantes de un grupo delictivo. Foto: Especial

A los celayenses les tocó la peor parte.

“Hasta el momento se atendieron 29 reportes en diferentes puntos del municipio, de los cuales 21 fueron incendios a vehículos, 7 a negocios y un baldío, sin que alguna persona resultara lesionada o fallecida”, reportó por la noche la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.

Una fuente del Gobierno del Estado informó que policías federales y estatales encontraron personas formadas en un predio donde recibían dinero, en la comunidad San Isidro de Elguera, en Celaya.

Según la versión, varias personas pretendieron bloquear los caminos vecinos.

“Encontraron una gran cantidad de dinero, fácil superaba el millón de pesos”, indicó la fuente.

“Estaban pagando la nómina a las personas que hacen bloqueos durante los operativos”, añadió.

La respuesta comenzó cerca de las 5 de la tarde, cuando se iniciaron los reportes de ataques en Celaya.

A las 6:30 el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, informó vía Twitter:

Fuerzas federales, en coordinación con autoridades locales, realizan cateos en puntos probablemente relacionados con crimen organizado en zona Laja Bajío. Se activa coordinación para atender posibles reacciones”.

Una hora más tarde, cuando los ataques ya se habían extendido, fue la Fiscalía General del Estado la que informó:

Elementos del Ejército, autoridades Federales, Estatales y el grupo táctico de la @AIC_Guanajuato trabajan coordinadamente en la zona Laja-Bajío en operativo contra grupos criminales donde se han registrado actos violentos”.

El primer reporte oficial sobre el resultado del operativo lo ofreció -todo vía redes sociales- el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, que atribuyó los ataques al cártel Santa Rosa de Lima.

Derivado de la intervención realizada en coordinación entre autoridades estatales y federales @SeguridadGto, @FGEGUANAJUATO y @SEDENAmx en varias comunidades rurales de Celaya, se logran importantes detenciones de presuntos integrantes del CSRL. Motivo de lo anterior, son capturadas 26 personas entre hombres y mujeres”, informó Cabeza de Vaca.

Se aseguran además diversas armas de fuego, municiones y vehículos. A partir de estos aseguramientos, varios integrantes del mencionado grupo delictivo reaccionan violentamente causando daños y disturbios en varios puntos de la región en un intento de distraer a las autoridades”, añadió el Secretario de Seguridad.

Soldados del Ejército Mexicano, efectivos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Agencia de Investigación Criminal y policías municipales participaron en las tareas de contención y vigilancia.

Registra Guanajuato violencia imparable

Los crímenes en Guanajuato no paran.

De enero a mayo de 2020 suman 1,903 víctimas de homicidio doloso.

Nos mantenemos en el primer lugar nacional en el número total de víctimas; muy por arriba de las entidades que nos siguen: Estado de México (1,225), Baja California (1,197), Chihuahua (1,139), Jalisco (1,094) y Michoacán (1,087).

En la tasa de homicidios dolosos (víctimas por cada 100 mil habitantes) Guanajuato se ubica en el cuarto lugar, detrás de Colima, Baja California y Chihuahua.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó como cada día 20 de mes, el corte de la incidencia delictiva al mes de mayo 2020.

A nivel nacional el registro es de 14,631 víctimas, el 13% fueron en Guanajuato. La tasa nacional es de 9.53 y la de Guanajuato 22.56, es decir 2.4 veces mayor.

En 2019 Guanajuato concentró el 10.2% de los homicidios y en 2018 el 9.7%.

La entidad registró en mayo 369 víctimas, abril 371, marzo 353, febrero 348, y lo peor que fue el mes de enero 462, para sumar las 1,903 en cinco meses del año.

El acumulado de enero a mayo 2020 en la entidad es 27% mayor al que se registró en el mismo periodo del año pasado cuando fueron 1,493 víctimas de homicidio.

Las víctimas de homicidios dolosos en cinco meses en Guanajuato ya superan las que se registraron en todo 2017, que fueron 1,423, según reporta el Secretariado. Las del año 2016 con 1,096 y las del 2015 con 957, ya se rebasaron ampliamente.

Las 369 víctimas registradas solamente en mayo pasado es también la cifra más alta a nivel nacional, seguida de Baja California con 266 y Estado de México 239.

En 2018 fue el primer año completo que Guanajuato cerró en primer lugar con 3,290 víctimas de homicidio doloso, muy cerca del estado de Baja California con 3,131.

En 2019 se despegó notablemente con 3,540 víctimas y Baja California bajó a 2,863, según la información oficial.



Pide Morena cerrar filas ante violencia

La Senadora Antares Vázquez Alatorre pidió cerrar filas y ofreció su ayuda a la alcaldesa Elvira Paniagua y a los celayenses.

La legisladora federal informó que sostuvo una reunión urgente con los alcaldes de Morena en Guanajuato.

"Nos hemos reunido las Senadoras y alcaldes de Morena en Guanajuato de forma urgente, ante la terrible situación de violencia en diversos municipios del Estado. Alcaldesa Elvira Paniagua y ciudadanía celayense, no están solos; estamos a la orden para ayudar”, señaló en sus redes sociales.



Antares Vázquez hizo un llamado al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez de parte de las senadoras y los alcaldes de Morena para diseñar un plan de seguridad que devuelva la paz a Guanajuato.

"Es tiempo de dejar de lado la politiquería y los asuntos electoreros. El Gobernador de Guanajuato está fuera del estado mientras esto ocurre. Estamos listas para ayudar cuando regrese a cumplir sus funciones", expuso.

Y Sheffield exige renuncia de Zamarripa y Álvar

Ricardo Sheffiel, excandidato a la gubernatura de Guanajuato, aseguró que el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca deben dejar sus puestos, pues la inseguridad que se vive en la entidad es insostenible.

"Me dolió mucho lo que sucedió, extiendo un sentido pésame de estos niños que murieron cobardemente asesinadas (en Celaya) y hago un llamado al gobernador para que se deje de pretextos y ya cambie a estas personas (Fiscal y Secretario de Seguridad).

"Es el colmo que en Guanajuato nos crucemos de brazos y que permitamos lo que en otros tiempos serían crímenes de guerra de más lesa humanidad (el asesinato de mujeres embarazadas y niños)”, dijo el procurador del Consumidor Ricardo Sheffield.

La tarde del jueves un niño de aproximadamente 8 años murió, mientras era trasladado a un hospital luego de resultara lesionado durante un ataque armado en la colonia Campo Azul. Horas más tarde, hombres armados entraron a una casa de la misma colonia para masacarar a una niña de alrededor de un año y medio y a una mujer embarazada.

Ayer por la tarde, Sheffiel Padilla lamentó en Twitter y Facebook la situación que vive Guanajuato y particularmente Celaya.

“Lamento también que en materia de seguridad el Estado de Guanajuato no vaya hacia ninguna parte, que día tras día el saldo rojo hace evidente el grave error del Gobernador diego Sinhue, avalado por legisladores panistas, de haber mantenido en su cargo al Fiscal Zamarripa y a los responsables de Seguridad.

“¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué tiene que pasar para que se ponga un alto a la indolencia y a la impunidad? La situación es insostenible”, escribió en la red social.

Dijo que el gobierno de Guanajuato pretende que se vea como normal lo que sucede y que el silencio que muestra el gobernador ante los hechos de violencia lo convierten en el responsable de la situación.

"Me atrevo a decirlo así porque se le ha señalado por casi dos años que era un grave error ratificar a Zamarripa como Fiscal General, que los resultados que había dado hablaban por lo menos de ineficiencia, que él y Álvar Cabeza de Vaca deberían retirarse de los cargos, hasta por dignidad deberían ellos de renunciar, pero no solo no renuncian, sino los avala y respalda el gobernador, es una falta de respeto al pueblo de Guanajuato, una falta que ya está constando la vida de inocentes”, explicó.

De acuerdo con el Procurador del Consumidor, Guanajuato mejoraría con la salida tanto de Carlos Zamarripa, fiscal general y de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad.

Disposición federal

Aunque funcionarios estatales y municipales han argumentado que no existe un plan del gobierno federal para el combate a la inseguridad en Guanajuato, Shefffiel Padilla dijo que la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador está más que manifiesta, e insitió en que la solución está en el cambio del Fiscal y Secretario de Seguridad.

“El propio Presidente de la República ha dicho que el Gobernador que menos asiste a las reuniones de seguridad es el de Guanajuato.

“De forma recurrente ha hecho el llamado a trabajar en equipo incluso varias veces ha señalado como en Veracruz, el cambio de Fiscal logró un cambio muy significativo en favor de la seguridad del estado y lo puso como ejemplo hace pocos días, comparándolo con Guanajuato, donde el Fiscal Zamarripa ya lleva más de 11 años en el cargo”, expuso.

Insistió en que los resultados con el actual Fiscal General son malos.

“Dijeras tú que él tomó el cargo con un buen lugar en seguridad y lo sigue manteniendo, pero no, cuando él tomó el cargo Guanajuato era junto con Yucatán los dos estados más seguros de toda la República, Yucatán sigue siendo el más seguro y Guanajuato ahora es el más inseguro”, finalizó.

