Tras cancelación de concierto, empresario acusa fraude

Purísima del Rincón.- El empresario Juan Manuel González responde a proveedores y público, por la cancelación del concierto de Virlán García; aseguró fue víctima de fraude, dijo.

El cual se llevaría acabo en la explanada de la Feria de Purísima del Rincón, el pasado 18 de mayo, mismo que sin ninguna razón aparente fue cancelado.

El empresario relató para este medio los hechos, y de como también fue victima de fraude, por los empresarios.

Por lo que presentó una querella ante el Ministerio Publico del Fuero Común de esta localidad, el día de ayer, asesorado por su abogado José Luis Chávez Cortés, quien presentó los comprobantes de los pagos realizados.

En el mismo sentido el abogado dio a conocer ya se acordó una cita con el Agente del Ministerio Público el próximo 14 de junio a las 10 de la mañana, para llegar a un arreglo, en el cual el dinero deberá ser regresado.

Tenemos dos video donde el artista esta confirmando cien por ciento que viene, así como las fechas... lo tenemos todo grabado de la página oficial del cantante... se alcanzaron a vender al rededor de 600 boletos....quienes me conocen bien se sorprendieron por que no creían que yo pudiera haber hecho algo así... este es el tercer evento masivo que he hecho... lo que más me importa es limpiar mi nombre”, dijo Manuel González.