Trasladan a migrante con cáncer a Guanajuato para pasar sus últimos días

Cortazar.- Un Migrante Cortazarense que permanecía hospitalizado en Oklahoma en Estados Unidos, recibió la visita de su madre en semanas anteriores y este martes fue trasladado hasta León en donde se mantendrá hasta que la vida le alcancé.

José Valentín Quintana originario de la comunidad El Huizache en Cortazar, viajó hace 14 años a los Estados Unidos para conseguir trabajo ante la falta de oportunidades en México y en donde le fue detectado cáncer.

Tras varios años de lucha con la enfermedad fue ingresado a un hospital en donde se mantuvo por varios meses, por lo cual su madre, la señora Carmen García Pérez busco viajar para reunirse con él, después de 14 años sin verlo.

Con apoyo de la Federación de Migrantes, Caminos de Guanajuato, la Secretaria del Migrante de Guanajuato, El Instituto Tamaulipeco del Migrante y el municipio, viajó la semana pasada a reunirse con su hijo.

El pronóstico es de cáncer terminal, pero el reunirse con su madre, revitalizo a Valentín, lo suficiente para que con apoyo nuevamente de las instancias gubernamentales y la Federación Caminos de Guanajuato, lograrán trasladarlo de Oklahoma a la ciudad de León a donde arribó la tarde de este martes.

La señora Carmen García, indicó vía telefónica que se siente aliviada de regresar pero también consciente de la enfermedad de su hijo y señaló que hasta Dios le de vida y agradeció el apoyo recibido para reunirse con el.

Me siento muy agradecida por el apoyo que me brindaron, yo ahorita lo veo bien, me dicen que está muy mal pero ahora si que sólo Dios sabe, cuanto tiempo más estará aquí con nosotros.