Trasportaba a sus hijos y Movilidad quería multarlo sin sustento

León.- Un video que circula en las redes sociales, muestra a personal de Movilidad quienes intentan multar a un conductor por el hecho de transportar a sus hijos y sobrinos.

El funcionario asegura que el conductor opera como Uber de forma clandestina, que no eran sus familiares y obligó tanto al conductor como a los niños a comprobar el parentesco para poderlos dejar ir.

El día de hoy después de recoger a mis hijos y a mis sobrinos del colegio, me detuvieron estos personajes del departamento de Movilidad de León, eran 3 camionetas, me pidieron que me detuviera con el argumento de que ellos tenían una supuesta denuncia, en la que se incluía mi número de placas, horarios, y hasta las cantidades que yo cobraba por transportar a los niños que viajaban conmigo”, manifestó el conductor a través de su cuenta de Facebook.