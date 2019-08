Tres de cada 10 taxis en Guanajuato son de mujeres

Guanajuato.- Aunque los hombres predominan como dueños de más de 10 mil concesiones de taxis en el estado, al menos tres de cada 10 pertenecen a mujeres.

Pero son pocas las conductoras. Por ejemplo, de los cientos de taxis que dan servicio en la Central de Autobuses de León, sólo uno lo maneja una mujer, llamada Lorena.

Datos de la Dirección de Transporte, adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado, arrojan que de julio de 2018 a la fecha se expidieron 142 tarjetones de capacitación para operadoras.

El padrón de concesiones de la Dirección de Transporte indica que de cuatro mil 175 permisos que había vigentes en León el año pasado, mil 239 pertenecen a mujeres.

A nivel estatal de las más de 10 mil concesiones, al menos tres mil 196 están registrados a nombre de mujeres.

León, Irapuato y Celaya es donde el mayor número de concesiones de taxis vigentes están a nombre de mujeres.

En León de los cuatro mil 175 permisos activos al cierre del 2018, dos mil 552 son de hombres, mil 239 a mujeres y 384 están registrado por organizaciones, civiles, sindicales o empresas privadas.

Le sigue Irapuato con mil 717 concesiones, de las que mil 76 están inscritas por hombres, 610 por mujeres y 31 por organizaciones.

En Celaya de las mil 504 concesiones, 916 son de hombres, 570 de mujeres y 18 de otros organismos.

En Santiago Maravatío hay seis concesiones de taxi, todas para hombres, y en Tierra Blanca, Tarimoro, Santa Catarina, Ocampo y Purísima del Rincón hay un permiso para una mujer.

Comonfort, Apaseo el Grande, Juventino Rosas, San Francisco del Rincón, Acámbaro, Cortazar, Uriangato y Villagrán cuentan con más de 10 concesiones otorgadas a personas del sexo femenino.

Solo Guanajuato capital, Salamanca y San Miguel de Allende, cuentan con más de 50 permisos de mujeres.

En los últimos 12 meses, 142 mujeres recibieron el tarjetón que las acredita como operadoras del servicio público y especial de transporte en los 46 municipios del estado.

El tarjetón acredita la capacitación en modalidades específicas del transporte público o especial contempladas en la Ley de Movilidad de Guanajuato, entre ellos la de alquiler sin ruta fija o taxis.

De los tarjetones aprobados para mujeres en el último año 32 son de León, 26 de Celaya, 22 de Salamanca, 21 de Irapuato, 11 de Guanajuato capital, seis de San Miguel de Allende y 5 de Silao. El resto fue para mujeres de Abasolo, Acámbaro, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Manuel Doblado, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide y Yuriria.

En 2018 la Unión de Choferes de Taxis del Estado de Guanajuato firmó un convenio con el Grupo Unido de Madres Solteras para dar un servicio más seguro para la mujeres.

Y es que el 90% de los usuarios de taxis en León y los otros municipios son mujeres.

Con el emblema “Taxi Seguro para la mujer” las asociaciones comenzaron a colocar calcomanías en las unidades de servicio público de alquiler sin ruta fija, para que puedan ser identificadas.

En 2013 la entonces alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibañez, lanzó el programa “Taxi rosa”, que tenía como finalidad incrementar el número de mujeres conductoras de automóviles de alquiler.

La convocatoria se abrió con 20 plazas para mujeres mayores de 22 años que trabajarían para la empresa Taxitel, encargada de acondicionar las unidades con logotipos para que fueran identificados.

En la agrupación Línea Dorada el 10% de concesiones pertenecen a mujeres, pero sólo hay ocho conductoras.

José Luis Guerrero Mendoza, líder de la línea de taxis, consideró difícil que las mujeres se animen a conducir.

“Quisiéramos tener puras mujeres, esa es la realidad, porque son honestas, son muy responsables y siempre la debilidad del carro te lo hacen ver en el más mínimo detalle, porque ellas saben que si se quedan en una colonia tiradas, pues tienen mucho riesgo”, consideró.

Daniela Camacho Carmona, es operadora de taxi desde hace cinco años; a diario tiene que entregar una cuota de 350 pesos al dueño de la concesión, además de 50 pesos por el pago de servicios a la agrupación Línea Dorada.

Daniela platicó que le gustaría ser dueña de un permiso, para tener más ingresos para ella y sus tres hijos.

“En realidad no sé cómo se obtenga una concesión, estoy a gusto así, pero si se diera la oportunidad por qué no”.

Explicó que ser taxista le permite estar cerca de sus hijos, porque en ratos libres acude a verlos. Por su dedicación y responsabilidad, el dueño del automóvil le concedió las ganancias del domingo.

En el tiempo dedicado a este oficio, dijo, nunca ha sentido que esté en riesgo porque sólo trabaja durante el día.

“En las noches yo no trabajo y menos ahorita porque me da miedo, yo soy así de que veo alguien medio malandro, que no me da la confianza y no lo subo, a veces hasta con las mismas mujeres que no inspiran confianza prefiero no abordarlas”, añadió.