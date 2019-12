Triunfa guanajuatense en Dolores Hidalgo con ahorros de EU

León.- Desde los 16 años, Isaías Flores García emigró a Estados Unidos en varias ocasiones, con los ahorros de su trabajo en aquel país está a punto de iniciar su tercer negocio en su pueblo natal, en el municipio de Dolores Hidalgo.

A los cuatro años, Isaías quedó huérfano y sus tíos lo criaron, fue hasta la adolescencia cuando decidió buscar la fortuna en el norte, del que escuchaba muchas historias de éxito de sus paisanos.

Más de 27 años viajó entre Guanajuato y Texas donde radicó en Lewisville, una comunidad que tiene actualmente 100 mil personas, en la zona metropolitana de Dallas.

Hoy cuenta con 51 años y muchas ganas de seguir emprendiendo en su tierra.

Un taller de herrería, una ferretería y materiales para la construcción, así como una tienda de abarrotes, son los tres establecimientos del migrante que echó a andar en la comunidad del Xoconoxtle, ubicado sobre la carretera a Guanajuato capital.

Los años de sufrimientos en la Unión Americana quedaron atrás para Isaías que ahora está cerca de su familia y ha podido darle estudios profesionales a dos de sus hijos.

Se va uno porque no tiene empleo aquí, yo comencé a ir desde los 16 años, luego me casé y los niños comenzaron a crecer, iba y venía de ilegal caminando por el monte”.

Cada tres años el guanajuatense visitaba a su familia, regresaba a Texas con el dolor de separarse pero con la ilusión de juntar dólares para invertirlos en México.

Hace ocho años decidió no volver a Estados Unidos y abrir una tienda de materiales para la construcción y un taller de herrería, oficio que aprendió de sus hermanos.

En el centro del Xoconoxtle el Grande, Isaías es el único comerciante que ofrece materiales para la construcción, artículos de plomería, ferretería, puertas, ventanas.

“Tengo como unos ocho años que llegué y empecé a trabajar con el cemento, un poco de ferretería, ahorita nomás estoy yo en el Xoconoxtle, soy el único, en unos días más voy abrir una tienda de abarrotes, por eso ando buscando proveedores que me surtan”, mencionó.

Recordó que las jornadas en Estados Unidos eran agotadoras, cortando el pasto de jardines llamados “yardas”.

Durante aquellos años, en su mente siempre estuvo presente que su pueblo requería de establecimientos que ofrecieran diversos artículos para no tener que ir hasta Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende o Guanajuato que son las ciudades más cercanas.

Hice un capital y construí mi casa para no irme otra vez al norte porque se puso fea la situación, ahora ya estoy con esto. La última vez que me fuí duré seis años sin venir, porque tenía a todos en la escuela, estaba pesado por eso me aguanté para darles estudio”.