Tropieza en febrero producción de calzado

La producción de calzado cayó 4.3% durante febrero de 2019, en comparación con el mismo mes de 2018 considerando la producción nacional. En contraste el precio promedio aumentó 3.9%.

Al corte del segundo mes de 2019 la industria del calzado fabricó 8 millones 393 mil pares, esta cifra es menor a lo registrado en 2018, año en que se fabricaron 8 millones 745 mil pares, entre los dos periodos hubo una merma de 351 mil pares, así lo revela la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera del Inegi.

El valor de la producción del sector calzado tuvo un avance del 0.6%, durante febrero de 2019 lo elaborado se cotizó en 2 mil 456 millones de pesos, esta cifra fue menor en 2018 año en que se estimó en 2 mil 440 millones de pesos. En perspectiva este valor productivo creció 57% con relación a 2010.

A nivel nacional existe una desaceleración en la industria, de 21 ramas de la actividad manufacturera 14 presentaron reducción en sus cifras durante 2019, y el calzado no es una excepción. Así lo explicó Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

Bajan exportaciones

Adicionalmente las exportaciones del primer trimestre 2019 respecto 2018 en pares está por debajo 24.2%, pero como el precio promedio subió 30.61% en valor, solo estamos abajo 0.96% precisó el presidente ejecutivo de CICEG.

En pares sí hubo una afectación porque estamos comparando hace un año cuando todavía estaba Flextronics elaborando para Nike, todavía estaba Crocs, en valor no hay afectación pero, pero en pares sí”, señaló.

Con relación a las importaciones Gómez Tamez refirió que durante el primer bimestre entre 2018 y 2019 aumentaron 1.6%. El precio promedio de importación subió 5.8% de tal manera que las importaciones en valor aumentaron 7.5%.

Esos son los datos más recientes, queda claro que hay problema en los dos primeros meses del año porque la producción cayó, el precio promedio sigue estancado hay un retroceso en la cantidad de pares exportados derivado del cierre de empresas”.

Gómez Tamez advirtió que es una situación desfavorable para el sector, con ello esperarían los resultados de marzo.

Pese a esto expuso que no existen paros técnicos en la industria, si bien los resultados son polarizados hay empresarios que les va muy bien, otros no tanto, sin embargo no ve una crisis, nadie en el Consejo lo señala así, refirió el directivo.