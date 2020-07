Túnel sanitizante que estaba en el Centro de Irapuato, en reparación tras ser vandalizado

Irapuato.- Uno de los dos túneles sanitizantes que se tienen en el Centro Histórico fue vandalizado y se encuentra en reparación, señaló el Coordinador del Centro Histórico, Daniel León Morales.

El túnel se encontraba ubicado junto al Polo 2 y Nave Porfiriana del Mercado Hidalgo, sobre la calle Manuel Doblado, y era usado en el filtro de acceso a esta zona comercial, una de las más concurridas de la zona centro.

Desde hace varios días, se detectó que al momento de inflarlo se le salía el aire, pues fue cortado con un objeto punzocortante.

Todo indica que lo cortaron con algo filoso, no sabemos que pudo haber sido, lo cortaron de la parte de abajo y al momento de inflarlo se escapa el aire, le están dando mantenimiento, lo van a parchar de manera correcta”, dijo.

El Coordinador del Centro Histórico señaló que a más tardar el próximo domingo estará reparado este túnel, a fin de que vuelva a ser útil en el filtro de acceso a esta zona comercial.

Agregó que el segundo túnel sanitizante, ubicado en el acceso norte del Mercado Hidalgo, sigue operando en condiciones normales.

Pedirles no sólo no dañar el mobiliario, que seamos conscientes de que estamos en una pandemia, que lo que hacen nos está pegando a todos, que nos ayuden, el enemigo no es el policía, es el que viene a dañar el entorno y causar problemas, poniendo en riesgo el ingreso de los comerciantes”, puntualizó.