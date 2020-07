UMAE 48 implementa nuevo sistema para atender hemorragias obstétricas

A través de equipo de punta, la UMAE 48 del IMSS implementó un nuevo sistema para atender casos de hemorragias en mujeres embarazadas y salvar sus vidas.

El sistema permite, a través de diversos equipos, realizar una autotransfusión y ayudar a la paciente con la propia sangre que pierde en la hemorragia.

Al menos una paciente de Purísima del Rincón ya ha sido atendida de esta manera.

León.- Para atender casos de hemorragia obstétrica y salvar vidas de mujeres derechohabientes, especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 48 del IMSS en León implementaron un sistema novedoso.

Con el apoyo de tecnología como el recuperador celular, un sistema de infusión rápida y de tromboelastografía a través del cual se identifican los niveles de factores de la coagulación perdidos durante la hemorragia para poder realizar el tratamiento inmediato.

Dicho sistema permite en lugar de perder esa sangre, lavarla y re-infundirla en ese mismo momento a la paciente, haciendo una autotransfusión, lo que evita complicaciones como: coagulopatía intravascular diseminada, lesión pulmonar aguda producida por transfusión, entre otras complicaciones.

“En la UMAE No. 48 integramos como apoyo al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), un sistema de infusión de fluidos, que permite infundir hasta 800 mililitros por minuto por el catéter central en la paciente. Además del calentamiento inmediato de todos los líquidos que se le infunden durante y posterior a la hemorragia obstétrica, por la pérdida importante de sangre”, explicó el doctor Juan Vargas Mancilla, encargado de la División de Calidad de la UMAE No. 48.

Ya han salvado vidas con este sistema

La hemorragia transoperatoria en obstetricia es un evento que compromete la vida de la paciente y una de las principales complicaciones en este tipo de eventos son el choque hipovolémico y los trastornos de la coagulación durante la hemorragia.

Asimismo, son eventos que provocan un alto consumo de hemoderivados del Banco de Sangre.

Graciela Gutiérrez Lozano, madre de tres hijos y originaria de Purísima del Rincón, es una de las derechohabientes beneficiadas con este novedoso proceso. La mujer tuvo a su bebé de 7 meses y permaneció en terapia intensiva, intubada.

Me retiraron la matriz y los ovarios y me realizaron una operación en la vejiga, estuve sangrando en gran cantidad. Gracias a todo el equipo del hospital del IMSS estoy aquí con vida", expresó.

El doctor Jaime Naves Sánchez, jefe de Tococirugía de la UMAE No. 48, comentó que la paciente ingresó con amenaza de parto prematuro y presentó sangrado por un desprendimiento de placenta, placenta previa marginal y acretismo a vejiga.

Agregó que al entrar a quirófano ya presentaba anemia y por tratarse de una emergencia se intervino de manera inmediata y oportuna.

El Seguro Social informó que el bebé continúa hospitalizado para fortalecer su crecimiento y su estado de salud presenta buena evolución.

El ex director de la UMAE No. 48, doctor Víctor Godínez, fue impulsor de este tipo de proyectos apoyados en la tecnología de punta y soportados por la innovación y capacitación del personal institucional. La UMAE No. 48 es la única en el IMSS, así como el único hospital de Alta Especialidad del sector salud a nivel nacional que cuenta con estas tecnologías aplicadas a la atención de la hemorragia obstétrica con buenos resultados.

MCMH