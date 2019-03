Un año sin saber de Diana Lizeth Fernández

León.- Hoy se cumple un año de la desaparición de la joven Diana Lizeth Fernández Prieto. Su mamá aún suplica por justicia, tiene fe de volver a ver a su hija y de reencontrarse con sus nietos.

Desde la liberación de Cristóbal, su ex esposo, autoridades no le han dado respuestas a la madre de Diana; quien continuamente se la pasa viajando de Ciudad Juárez a León, para reunir dinero y sobrellevar la estancia en esta ciudad.

Tres defensores llevan el caso de Norma, tras la liberación de Cristóbal, han reunido varios datos de prueba que podrían ayudar en la investigación, pero la madre de la joven sigue desesperada y sin respuestas.

Desde la tarde del 23 de marzo del 2018, Diana Lizet no volvió a ser vista por nadie.

Por los videos entregados a a.m/Al Día, la última persona con la que estuvo, fue con su ex esposo Cristóbal, empresario de pieles exóticas, pero nunca más volvió a salir por su propio pie de su casa.

Diana, una joven de apenas 29 años de edad, tenía 7 años viviendo en la ciudad pues ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Desde hace un año vivía únicamente con sus hijos, ya había firmado el divorcio con el padre de ellos e incluso había iniciado una relación con un joven llamado Antonio.

La tarde del 23 de marzo, al parecer llegó Cristóbal a la casa de Diana, en los videos obtenidos por a.m/Al Día, se aprecia a un hombre que bajó de un taxi, entró a la casa de la joven y ahí permaneció.

Momentos después, llegó Diana en un auto Matiz blanco, pero no volvió a salir.

La persona que se vio en esos videos, se presume es Cristóbal, el que contaba con llaves de la casa de Diana, salió en la noche cargando varias bolsas negras de plástico y vestido con ropa de Diana.

Subió al auto de la joven y se fue; al día siguiente y varios días más volvió en ese auto a la casa.

La ropa de Diana fue encontrada en la actual casa de Cristóbal y en la casa de la joven fueron localizados restos de sangre de ella.

Cristóbal fue detenido el miércoles 19 de septiembre del año pasado, en su empresa Exotic Crisma Leathers S.A de C.V. ubicada en el Mercado La Luz, en el Barrio del Coecillo.

Su audiencia dio inicio bajo la causa penal 1P2018-1796 y la imputación por el delito de desaparición forzada y fue vinculado a proceso.

Su defensa apeló esta decisión, el caso llegó a manos del tribunal y la resolución a esta apelación fue dictada por el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y quedó asentada bajo el número 67/2018O, con fecha del 3 de enero.

Desde ese día, Cristóbal recuperó su libertad, pero aún está bajo investigación.

A ver si ya me dan alguna respuesta, esto que me pasa ya es mucho y yo sigo sin saber nada de mi hija, no es justo”, dija la madre de Diana.