Hallan droga y arma de fuego en casa donde mataron a 5 en León

León, Guanajuato.- El homicidio múltiple de una mujer y cuatro hombres ocurrido ayer en San José de Cementos, se trata de un hecho aislado en cuanto a sus caracteristicas, debido a que no fue en un espacio público, sino dentro de una vivienda así lo dijo el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona.

No hay que confundir este evento múltiple, no fue como en otros municipios en una zona pública acá (en León) fue un hecho totalmente aislado, fue en una casa habitación”.

“Se informó lo que se encontró dentro de la casa, lamentamos la muerte de estas personas pero, ahí está la evidencia de lo que encontramos que fue droga y un arma de fuego de grueso calibre", declaró Bravo Arrona.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

En este sentido, señaló que este tipo de hechos son situaciones en las que se tiene que seguir trabajando y destacó que ahí están las características de un lugar con otro al reiterar que este crimen ocurrió dentro de una vivienda y no en la vía pública como el homicidio múltiple reportado en Celaya el pasado fin de semana.

El funcionario municipal no confirmó si las cinco personas que fallecieron en el lugar tenían algún vínculo con el crimen organizado, "no podría decir si sí o no, al final de cuentas hay una Fiscalía que se encarga de investigar, la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General.

Lo que sí puedo decir es que la Secretaría de Seguridad Pública de León está trabajando para mitigar este tipo de problemas, hemos evitado bastantes homicidios en algunas zonas y hemos detenido en algunos hechos personas ya presuntamente responsables de homicidios", señaló.

Finalmente, subrayó que con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública de León está trabajando para la ciudadanía.

Da clic en la estrella 'seguir' y te mantendremos informados de todos tus temas preferidos