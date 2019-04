Un millón de guanajuatenses quedarán en el olvido si desaparece Prospera salud

Esperanza Gaspar Lázaro, quien padece diabetes, se levanta muy temprano para recibir atención médica en su comunidad.

Desde un día antes, Juanita Javier Onofre, auxiliar de salud del programa de inclusión social Prospera, le avisó sobre la llegada de la brigada.

Saúl Lira. Foto: Omar Ramírez.

La mujer es una de los 70 habitantes de Chanaco o Isla Grande en el municipio de Acámbaro, que se ubica en medio de la laguna de Cuitzeo, un lugar totalmente aislado de otras poblaciones, justo en los límites con Michoacán.

Sólo se puede llegar en lancha pero si el viento sopla fuerte, el traslado se complica para los médicos y enfermeras que acuden a llevar atención a sus pobladores.

La enfermera Paola le toma la presión a Esperanza en el pequeño consultorio de techo de láminas./ Fotos: Omar Ramírez

Cuando venimos a Chanaco, es trabajar contra reloj, porque si el clima no es bueno al regresar se pueden voltear las lanchas, ya ha pasado”, platica el doctor Camilo Rosas Pérez, jefe de la brigada médica.

Las enfermeras Paola Mendoza y Erika Contreras, así como el doctor Javier Mota González, coordinador del programa en esta zona, conforman la comitiva del Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de la Salud (CAISES) de Acámbaro, que parte desde las 8:30 de la mañana.

Luego de un recorrido de una hora en vehículo llegan a la población de Iramuco, donde buscan el apoyo de los pescadores para navegar cerca de tres kilómetros en la laguna.

En Toriles hay cerca de 200 habitantes. Foto: Omar Ramírez.

Por más de una hora, los brigadistas esperan la llegada del transporte, el primer lanchero que los llevaría llamó para decirles que el motor de su embarcación se dañó.

El doctor Camilo de inmediato se pone en contacto con la auxiliar Juanita, quien busca otro pescador que pueda apoyar en el traslado o de lo contrario será en una canoa impulsada con remos.

Estas son de las complicaciones que nos encontramos cuando venimos a Chanaco, pero es parte del trabajo que tenemos que realizar en la comunidad”, cuenta el médico Javier Mota.

Cerca de las once la mañana arriba al muelle improvisado de Iramuco, el pescador Efrén Aguado, habitante de la isla desde hace 16 años.

Hace tiempo en la isla llegamos a ser 368 habitantes, ahí tengo la libreta donde están anotados, ahorita somos como 70”, platica Efrén al momento de poner en marcha el motor.

Sin drenaje ni electricidad

En Chanaco, la luz la obtienen de paneles solares en cada vivienda, pero cuando está nublado la carga no dura mucho; el agua para beber la trasladan en lanchas desde Iramuco; y drenaje no hay.

La población vive de la pesca de charales que extraen de la laguna, para luego venderlos en poblaciones de Michoacán y Guanajuato.

Saúl Lira aprovecha su visita a Toriles para vacunar a las mascotas. Foto: Omar Ramírez.

Una pequeña escuela primaria en la parte norte de la isla y un jardín de niños en el sur que funciona como vivienda para la maestra que da clases, así como la Casa de Salud, son los tres edificios públicos.

Varias viviendas están abandonadas, quienes las construyeron decidieron irse en las temporadas que baja el nivel de agua de la laguna y escasea la pesca, asegura Juanita Onofre, quien platica angustiada por la desaparición del programa donde recibía un apoyo mensual de mil pesos por ser auxiliar.

Mi trabajo es apoyar a los doctores, ya tengo como ocho años, cada mes tengo capacitaciones en Acámbaro, nos dan mil pesos, pero ahorita no nos han apoyado nada desde enero, pero yo sigo adelante con labor”, expresa.

Con la desaparición del programa en el rubro de salud, miles de personas en comunidades de Guanajuato padecerán por la falta de atención médica.

Solo se mantendrá dentro de Prospera el área de educación, de acuerdo a declaraciones de Leticia Ánimas Vargas en enero pasado, actual coordinadora nacional del programa.

En el estado, la cobertura de Prospera Salud durante 2018 fue de 237 mil 894 familias en 557 unidades médicas, lo que representa cerca de un millón de beneficiarios, informó la coordinación de Servicios de las Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

En la región de Acámbaro se atienden a más de 19 mil familias, aseguró el doctor Camilo Rosas, entre ellas las asentadas en la isla de Chanaco.

De llegar a desaparecer estarían en riesgo en Guanajuato 406 plazas laborales distribuidas en 146 médicos, 146 enfermeros, 30 nutriólogos, 35 psicólogos, 3 trabajadores sociales, 27 auxiliares y 19 administrativos.

La Aceituna, Pénjamo

Desde que le detectaron diabetes, Sara acude cada mes a revisión. El Centro de Salud en su comunidad La Aceituna, que atiende una de las brigadas médicas del programa Prospera, es el único servicio de salud al que tiene acceso.

En medio de la extensa sierra de Pénjamo, a 35 minutos de la cabecera municipal viajando en auto, se ubica La Aceituna, una comunidad en situación de pobreza, con problemas de agua potable y sin servicio de transporte público.

El centro de salud de La Aceituna. Foto: am

Cada mes, la brigada de salud operada por el doctor Octavio Cansigno Gutiérrez, la enfermera Araceli Miranda Martínez y el promotor Rafael Sánchez Basurto, acuden a ésta y otras 15 comunidades, donde realizan chequeos y atienden las enfermedades de unas mil 800 personas, sean beneficiarias de Prospera o no.

La sede del programa en Pénjamo cuenta con 15 subsedes para dar atención a 44 comunidades de escasos recursos; la subsede más lejana es ‘Manga de Corralejo’, a 36 kilómetros del centro del municipio.

Prospera ofrecía beneficios en el área médica, educación y alimentación, cada encargado de familia cuenta con una cartilla.

Se sella y se firma la asistencia para llevar un control sobre lo que se está haciendo en el programa, era la forma de comprobar que se cumple cabalmente, si yo no le firmo es que no cumplieron, ellos tienen que venir cada mes para cumplir con el programa y tener el beneficio que se les entregue su dinero.

Cada familia tiene su tarjetón, ahí están escritos los nombres de sus familiares con sus edades y todos deben de cumplir con una cita”, explica el promotor Rafael Sánchez Basurto.

En el caso del área de la salud, el paciente debe identificarse con su huella digital para que se verifique que el beneficiario existe.

La fuga de dinero de la que hablan no sé de dónde la señalen, pero esta es la forma de justificar que estamos brindando el servicio a nivel nacional, cuando llegan les tomamos la huella digital, si es la correcta el sistema se pone en verde, si no, no pueden acceder al dinero después porque marca que no cumplieron”, aseguró.

Señaló que el programa debería continuar o al menos para brindar atención médica a habitantes de escasos recursos en estas comunidades.

Los Toriles, San Miguel de Allende

Con evidentes dificultades para caminar, Esteban Hernández González acudió a revisión médica con la brigada de Prospera en el rancho Los Toriles, municipio de San Miguel de Allende.

El hombre de 42 años con problemas de diabetes, es ayudado por su esposa para llegar a la Casa de Salud en la entrada de la población.

Ya no puedo trabajar, ahorita llevo un año así y no he visto otros doctores, nomás los que vienen aquí a la brigada, pero me duele mucho un pie y he tratado de darle una sobada por si está zafado o torcido, pero no quiere”, platicó Esteban al llegar a consulta.

A unos tres kilómetros de la zona arqueológica Cañada de la Virgen, se ubica Los Toriles, donde habitan cerca de 200 personas.

La capacitación es importante para evitar enfermedades. Foto: Omar Ramírez.

Esta localidad es considerada la segunda más alejada de la cabecera municipal que cubre el programa, atendido por la doctora María del Consuelo García Mancera, la enfermera Mónica Cervantes y el promotor Saúl Lira Pérez.

De aquí en adelante cada quien va a venir porque les interesa su salud, ya no va ser obligatorio como antes de que se les ponía falta, eso se acabó, si quieren romper el carnet que les dimos lo pueden hacer, porque ahora se llama programa Bienestar”, les explicó el promotor.

Gregoria Rodríguez Soria, de 79 años, salió contenta de la consulta médica con la doctora María Consuelo García, en sus manos llevaba varias cajas de medicamentos para ella y su esposo que también está enfermo.

Gregaria, al salir de consulta médica. Foto: Omar Ramírez

Siento que me duelen las rodillas y a mi señor le duele su cabeza, ya le mandó (la doctora) sus pastillas, me dice que ando más o menos de la presión, yo ni siento nada”, platica doña Gregoria en el camino a su casa.

En Los Toriles no hay agua potable ni drenaje, sus habitantes se abastecen de dos manantiales ubicados a dos kilómetros. Una represa que se construye desde hace cuatro años para surtirles, está sin avanzar, señaló Julio Mosqueda, uno de los impulsores de la obra.

Belén Arellano García, auxiliar del programa en Los Toriles desde hace un año, expresó que seguirá adelante apoyando a los habitantes cuando lo requieran, a pesar de no recibir la paga de mil pesos al mes.