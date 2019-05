"Un orgullo ser fifís, ser empresarios", asegura Fox en marcha contra Gobierno de López Obrador

León.- “Un orgullo ser fifí”, manifestó el ex mandatario Vicente Fox Quesada, durante su participación en la marcha contra las decisiones y acciones del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en el Centro de León.

Fox advirtió que el rumbo que lleva la administración de López Obrador, es convertir el gobierno de México en una dictadura como en Venezuela.

Se siente un Dios, un mesías, ahí es donde está el problema precisamente. No puede ser que un país dependa de un personaje y mucho menos de una persona como él, que no está actualizado, que no sabe cómo es el desarrollo económico, que no sabe lo que está pasando en el mundo, que ni siquiera habla inglés”, apuntó.