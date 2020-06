'Un plan de seguridad no te salvará de situaciones extraordinarias': Regidor

Celaya.- Seis meses de este 2020 han transcurrido y aún no hay un plan de seguridad, así lo dio a conocer el regidor de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, José Luis Rodríguez Alfaro.

Actualmente no tengo plan de seguridad, es una situación bastante lamentable, estamos a medio año y no tengo un plan, el año pasado el plan de seguridad salió en diciembre, infortunadamente seguimos reaccionando y no planeando”, comentó.