Universidades del Bienestar en Guanajuato atienden a menos de 100 alumnos

En Guanajuato hay dos universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Una en Cuerámaro y otra en San Diego de la Unión.

Falta abrir cuatro universidades más.

Guanajuato.- Las dos universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) que se abrieron en Guanajuato atienden a menos de 100 alumnos, contribuyen poco a la cobertura del nivel superior en la entidad y además no tiene coordinación con autoridades locales, evidenció Eusebio Vega Pérez, secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior.

Eusebio Vega informa sobre las UBBJ en el Estado.

Detalló en reunión con diputados locales que ambas escuelas se abrieron el año pasado, una en el municipio de Cuerámaro y una en San Diego de la Unión. Sin embargo, se desconoce que cobertura tiene cada una de ellas.

Quisiera aclarar con todo respeto, que el proceso de relación y apertura de estas dos universidades no fue posible tener coordinación con las autoridades federales, no obstante el Gobierno del Estado, en todo momento, recién apertura y disposición para colaborar en la implementación de estos dos centros educativos”, evidenció.

Recordó que el Gobierno de la República anunció la instalación de seis de estas escuelas durante el sexenio, pero por el momento sólo se han habilitado dos de ellas.

Y enfatizó en mínima cobertura que han aportado para la entidad, que de acuerdo con datos proporcionados en otro momento por el mismo funcionario es de 194 mil 300 estudiantes.

“La contribución a la cobertura en este momento la consideramos muy mínima porque entre ambos planteles no llega ni siquiera a 100 estudiantes, no conocemos el documento diagnóstico que motivo la apertura de estas instituciones, no conocemos la reglas de operación, no sabemos cuáles son los criterios por los cuales ingresan los alumnos, no conocemos los perfiles de los docentes”.

“… en pocas palabras la contribución a la cobertura estatal en estos momentos es mínima y tenemos poca coordinación o nula coordinación con autoridades federales que llevan este programa”, finalizó el funcionario.

AM