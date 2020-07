Urge IP al diálogo con familias de desaparecidos y Senadoras de Morena reprochan represión

León, Guanajuato.- Organismos empresariales del estado pidieron a las autoridades y a los manifestantes encontrar las vías de diálogo para que se atiendan con sensibilidad las inquietudes de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

Si bien reconocemos el derecho a manifestarnos, consideramos que es responsabilidad de todos el ejercerlo de manera pacífica, ordenada y, sobre todo, sin afectar los derechos de terceros”, dijeron en el primer punto de su postura.

Y agregan: “Consideramos importante que las autoridades atiendan con sensibilidad las inquietudes que hayan motivado esta manifestación, abriendo y manteniendo los mejores espacios para el diálogo, especialmente si se trata de familiares de personas desaparecidas, a quienes expresamos nuestra más amplia solidaridad”.

Pidieron encauzar de manera civilizada y pacífica las inquietudes y necesidades, en el marco de la ley, respetando el Estado de Derecho, y en aras del bien común.

“Exhortamos a todos los ciudadanos a que asumamos la responsabilidad de seguir construyendo un estado que se caracterice por la unidad, el diálogo, la solidaridad y el respeto mutuo que son los mejores caminos para avanzar como sociedad hacia mejores niveles de bienestar, equidad y justicia”, concluyen.

El comunicado lo firman Concamin Bajío y los consejos coordinadores empresariales de León, Guanajuato, Celaya, Salamanca, San Miguel e Irapuato.

Y senadoras de Morena reprochan represión

Las senadoras de Morena, Antares Vázque Alatorre y Martha Lucía Mícher Camarena, reprocharon al Gobierno del Estado que, frente a la legítima protesta de familiares de personas desaparecidas, les respondan con la represión policiaca.

Ambas calificaron como “increíble” que en lugar de escucharlos se envíe a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y terminen por enfrentarlos.

Increíble que las FSPE traten así a un grupo de víctimas que hacen uso de su derecho legítimo a manifestarse y con los delincuentes no hagan nada, ojalá usaran el mismo uso de la fuerza para perseguir criminales”, tuiteó Malú Mícher.

La Senadora contó a AM que se comunicó directamente con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, para exponerle su preocupación, pedirle se revise el operativo, y sobre todo, atiendan a las familias en sus justas demandas.

“He ofrecido mi mano franca para sentarnos de nuevo con ese grupo, tienen el derecho de manifestarse, estar inconformes y sentirse injustamente tratados. Siempre seré una mujer de diálogo, respetuosa, y estoy pendiente, junto con la senadora Antares, de sentarnos en una mesa de negociación”, indicó.

En tanto Vázquez Alatorre comentó sobre el tema: “Es increíble lo que hacen, están en una manifestación pacífica y llegan a reprimir, además en la condición de víctimas que son ellas. En Guanajuato la violencia procede del gobierno”.

Le avisaron que estaban siendo cercados por las FSPE y contactó al Subsecretario de Gobierno (Alfonso Ruiz) y a la Fiscal de Derechos Humanos (Zucé Anastacia Hernández) para solicitar medidas cautelares y evitar la represión. Y no importó.

Es increíble que ni siquiera se pueda garantizar el derecho a manifestarse. No creo que haya nada peor que te desaparezcan a un familiar y, lejos de ayudarles, están en esa situación. Lo único que piden es ser escuchados por el Gobernador.

Hay una cerrazón, es un Gobierno que gobierna en redes sociales y en espectaculares, no hay contacto con el pueblo”, opinó.

Respaldó el que se reponga el procedimiento para el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda porque “les ponen a un burócrata que no tiene ni idea cuando es un asunto sumamente delicado, el perfil de ser muy específico, con sensibilidad, experiencia, no es cualquiera, no representa a las víctimas, eso es evidente".

Recordó que representantes del grupo “A tu Encuentro” asistieron a inicios de año al Senado y se reunieron con los cuatro representantes de Guanajuato (las dos de Morena y los panistas Alejandra Reynoso Sánchez y Erandi Bermudez Méndez).

Y que después se tuvo un encuentro con el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, para dar seguimiento a sus planteamientos.

En un comunicado conjunto Malú, Antares y la diputada local María Magdalena Rosales Cruz, acusaron que el uso desmedido de la fuerza derivó en que, además de las injustas detenciones, Sandra N. resultara con fracturas en la pierna derecha.

HLL