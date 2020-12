Urge PAN a reconfigurar refinería de Salamanca

Salamanca.- Diputados del PAN pidieron a la Federación dejar de usar combustóleo en la generación de energía y los procesos en la refinería de Salamanca para evitar más afectaciones a la salud de los ciudadanos.

El diputado Juan Antonio Acosta Cano recordó que en 2019, el Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual, la Legislatura exhortó al Ejecutivo Federal y a Pemex, a destinar los recursos presupuestales y humanos suficientes para concretar la reconfiguración de la refinería ‘Ingeniero Antonio M. Amor’.

Lamentablemente, a un año de esta solicitud, la urgencia y la necesidad de otorgar los recursos para una reconfiguración está lejos de materializarse”, señaló.

Acosta Cano afirmó que tanto Pemex como la CFE en Salamanca, no han mejorado sus procesos, no han renovado sus instalaciones y no han tomado medidas para reducir el consumo del combustóleo en la producción de vapor para la generación de energía eléctrica y en sus procesos de refinación.

Calificó como preocupante que a la fecha, con respecto al dióxido de azufre (SO2), en el municipio de Salamanca se ha rebasado en 111 días el valor límite de referencia, lo que representa el 39% de los días, mientras que en años anteriores se habían logrado cumplir los valores ambientales.

El llamado es a las instancias federales para que no sean omisas en sus responsabilidades en materia ambiental ya que lo que está en juego es la salud de los guanajuatenses. Recordemos que ante la actual pandemia de Covid-19, el deterioro de la calidad del aire incrementa enormemente el riesgo a la salud de la población”.

MCMH