AMLO recibe "a todos" los gobernadores menos a Diego Sinhue

León, Guanajuato.- Al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez le urge que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visite el estado o que ya pronto le dé cita.

Comentó que a otros gobernadores como el electo de Nuevo León, Samuel García, ya los ha recibido el presidente, pero a él no.

Todavía no (me recibe), a Samuel (García), a todos (sí). A mi todavía no, pero hoy anunció que ya va a empezar las giras de las ruedas de prensa de seguridad y las mañaneras en los estados, tal vez pronto a Guanajuato le tocaría y ahí es donde lo voy a ver”, declaró Diego al finalizar el evento del Día del Abogado en La Salle.