Urge líder empresarial control en seguridad privada

León.- El Consejo Coordinador Empresarial de León demandó a las autoridades aplicar mayores controles para regular la prestación de los servicios de seguridad privada.

Hemos insistido que tiene que haber un trabajo mucho más profundo para la revisión de estas empresas, lo que se tiene nada más es un padrón, y a veces ni eso. Tiene que haber más rigidez en la validación del personal de esas empresas, que todo su personal sea limpio y no cuente con antecedentes.

Debe haber un trabajo más intenso de la Administración Municipal para estar fiscalizando y revisando esas empresas porque por sí solas muchas veces no lo van a hacer”, señaló el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.

Esto luego de que el fin de semana un joven de 19 años perdió la vida afuera de un bar en la Zona Centro de León tras un enfrentamiento con dos guardias de seguridad, quienes fueron puestos a disposición como presuntos responsables.

No se tiene realmente una supervisión estricta de quiénes son esos elementos de seguridad, desde los cadeneros de los bares hasta los guardias que cuidan fraccionamientos, que además son personas que conocen las rutinas de todos los vecinos y ahí hay una fuente de información para quien lo use en lo negativo”.

Urgió a tener una base de datos completa y confiable de todos los elementos.

Muchos guardias se van reciclando de una empresa a otra y si no hay un control, una base de datos que acredite que no tiene antecedentes o no fue despedido. Muchas veces el guardia comete alguna irregularidad, lo corren, se contrata con otra empresa sin quedar en una base, debe haber coordinación y tecnología”, anotó.