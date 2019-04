Urge partido Verde rescatar ‘elefantes azules’

León.- El Partido Verde Ecologista en Guanajuato criticó que, ante la incapacidad de los gobiernos del PAN, ahora deban pagar ayuda de Singapur para saber qué hacer con los parques Bicentenario y el Xonotli.

El reconocimiento de que ambos espacios están desaprovechados y tienen pérdidas anuales millonarias es una grave omisión que también es corrupción, señaló el dirigente estatal, Sergio Contreras Guerrero.

Son elefantes azules… Lo que pedimos al Gobernador es que él no sea un partícipe más de los dos sexenios anteriores, que sí tomen cartas en el asunto, que nos garanticen a los guanajuatenses que estos dos lugares no se van a seguir desaprovechando. Ha sido un quebranto su operación, indicó.

El Bicentenario es un parque recreativo y cultural, y el Xonotli (en el polígono Salamanca, Villagrán, Juventino Rosas), adquirido para competir por una fallida refinería, es un Parque Agrotecnológico.

En la Glosa del I Informe de Gobierno, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, admitió que Xonotli tuvo en 2018 pérdidas de 11.6 millones, y que, junto con el Parque Bicentenario, en Silao, podían ser mejor aprovechados y para ello se apoyarían en una consultora de Singapur.

La diputada federal, Beatriz Manrique Guevara, cuestionó la eficacia del gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por presentar un Programa de Gobierno sin definir la utilidad de ambos parques.

Si el despacho de Singapur es muy bueno, entonces alguien sobra en el Gobierno de Guanajuato y le preguntamos al Gobernador que nos diga quién no está haciendo su chamba, qué puesto está ocupado por alguien que no está trabajando, que no es capaz de hacer planeación, prospección y proyección.